蓋茲每年和前女友度假　老婆都知情

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與妻子梅琳達（Melinda Gates）在3日時宣布離婚，震驚各界，比爾蓋茲過往情史也被挖出。有外媒爆料，比爾蓋茲在結婚27年間，每年都會和前女友溫布拉德（Ann Winblad）共度週末；據了解，當年比爾蓋茲要和梅琳達結婚時，還徵詢過溫布拉德的意見。





我是廣告 請繼續往下閱讀

《福斯商業新聞》（Fox Business）以及《紐約郵報》（New York Post）報導，比爾蓋茲在1997年接受時代雜誌（TIME）專訪時曾透露，即使在結婚之後，每年仍然會和溫布拉德到北卡羅來納州的別墅一起共度一個長週末。而這件事情在1994年和梅琳達結婚時，就已經達成協議。比爾蓋茲進一步表示，當時要向梅琳達求婚之前，還有先徵詢過溫布拉德同意。而溫布拉德則是大方地豎起大拇指並給予祝福。因為溫布拉德自認，無法給比爾蓋茲幸福的家庭，而梅琳達充滿著智慧和毅力，會是比爾蓋茲最好的伴侶選擇。





▲比爾蓋茲要求婚前，還向前女友溫布拉德徵詢同意。（圖／翻攝自維基百科）

現年70歲的溫布拉德是全球最早的女性程式設計師之一，曾任多家企業執行長，1989年創辦了悍馬溫布萊德公司（Hummer Winblad Venture Partners），是一間專注軟體產業的創投，30多年來扶植超過160家新創軟體公司，目前仍擔任公司常務董事。



