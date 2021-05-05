蓋茲每年和前女友度假　老婆都知情

▲比爾蓋茲過去情史被挖出，外媒爆料他每年都會和前女友溫布拉德一起度假。（圖／美聯社／達志影像／ TEDx Talks）
▲比爾蓋茲過去情史被挖出，外媒爆料他每年都會和前女友溫布拉德一起度假。（圖／美聯社／達志影像／ TEDx Talks）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-05-05 18:15:00

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與妻子梅琳達（Melinda Gates）在3日時宣布離婚，震驚各界，比爾蓋茲過往情史也被挖出。有外媒爆料，比爾蓋茲在結婚27年間，每年都會和前女友溫布拉德（Ann Winblad）共度週末；據了解，當年比爾蓋茲要和梅琳達結婚時，還徵詢過溫布拉德的意見。

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《福斯商業新聞》（Fox Business）以及《紐約郵報》（New York Post）報導，比爾蓋茲在1997年接受時代雜誌（TIME）專訪時曾透露，即使在結婚之後，每年仍然會和溫布拉德到北卡羅來納州的別墅一起共度一個長週末。而這件事情在1994年和梅琳達結婚時，就已經達成協議。比爾蓋茲進一步表示，當時要向梅琳達求婚之前，還有先徵詢過溫布拉德同意。而溫布拉德則是大方地豎起大拇指並給予祝福。因為溫布拉德自認，無法給比爾蓋茲幸福的家庭，而梅琳達充滿著智慧和毅力，會是比爾蓋茲最好的伴侶選擇。

▲比爾蓋茲要求婚前，還向前女友溫布拉德徵詢同意。（圖／翻攝自維基百科）
▲比爾蓋茲要求婚前，還向前女友溫布拉德徵詢同意。（圖／翻攝自維基百科）
比爾蓋茲和溫布拉德是在1984年的一次電腦會議中認識，兩人透過虛擬約會交往，即使分隔兩地，也會在同一時間看同一部電影，並且用手機討論。因為對科學有著共同嗜好，開始交往後就會到北卡羅來納州外灘的別墅度假，一起玩滑翔翼、沙灘車、暢聊生物科技。即使分手後，這項傳統也依然維持。

現年70歲的溫布拉德是全球最早的女性程式設計師之一，曾任多家企業執行長，1989年創辦了悍馬溫布萊德公司（Hummer Winblad Venture Partners），是一間專注軟體產業的創投，30多年來扶植超過160家新創軟體公司，目前仍擔任公司常務董事。

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