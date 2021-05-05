孫大千批三接外推案是障眼法 林俊憲嗆：下台後才在監督
行政院日前公布第三天然氣接收站外推方案，遭國民黨政策會副執行長孫大千批評是愚弄民眾的障眼法，對此，民進黨立委林俊憲反批孫大千在三接還在核定時還在當立委，卻在下台後才知道要監督，難道要承認當年是「怠職」嗎？
記者林莞茜／綜合報導
2021-05-05 22:59:09
林俊憲在臉書上表示，為了回應民眾和環團對於藻礁保育的期待，在環境和經濟發展共榮的前提下，行政院再度提出了外推450公尺的方案，雖然民進黨政府的原方案已經避開直接建設在藻礁區上，仍然選擇進一步外推將可能的影響降到最低。
而這個新方案獲得部分環團認同，但也有部分環團仍然不滿意，這都是政府還要努力溝通的地方，林俊憲話鋒一轉表示，國民黨前立委孫大千為此出來蹭話題，實在令人無法接受。
林俊憲說，三接工程最早的版本是在2015年馬政府時代就核定，當初根本連外推都沒有，直接將港區建設在藻礁上，面積也是民進黨政府方案的10倍，可能造成的影響更大。直言孫大千若真這麼關心藻礁，當年怎麼從來就沒有聽你說過一句話？更何況那時你還是立委，絕對有立場、也有權力監督，落選多年才想到要關心，難道要承認你當年就是「怠職」嗎？
林俊憲直言，三接議題不是零和遊戲，而是關於經濟發展和環境如何共存的一場對話，各方的立場都應該給予尊重。但某些人曾經手握權力卻什麼都沒做，現在眼看有話題性，才彷彿事不關己一樣出來蹭個幾句，他反問，既然如此，「當初又何必選你當立委呢」。