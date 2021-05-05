1桿進洞送房 耀陞建築慈善高球賽募得1400萬善款
「揮桿送愛，耀動人陞－你做慈善，我作東！」2021年耀陞建築慈善高爾夫球賽，今(5)日在桃園市大溪高爾夫俱樂部熱鬧登場，這次球賽發起愛心捐款獲得熱烈的響應，共募得高達約1400萬元善款，揮桿享樂同時一起獻愛心，支持台灣在地弱勢團體，全力落實公益送暖的企業社會責任。
記者鍾東穎/桃園報導
2021-05-05 23:05:16｜2021-05-05 23:05:19
「耀陞建築慈善高爾夫球賽」是由永陞建設、新潤建設、長耀建設、鉅陞建設、海悅國際開發組成的「陞建築高球隊」主辦，個人賽取總桿冠軍一名；排序時，總桿冠軍若有成績相同者，則自第18洞起逐洞向前比較，以桿數低者為勝。這項比賽最具噱頭的是大會提供「一桿進洞獎」特別獎項，獎品是「汐止優陞學」房屋一戶市價近千萬元。當日有打進一桿進洞者，其中房屋售價的1/10約100萬元為打進一桿進洞者的獎金，而其餘的九成則捐給慈善單位，可惜今天沒人能完全一桿進洞的壯舉。
會長李金生指出，受新冠肺炎（COVID-19）疫情導致社福團體的勸募狀況首當其衝，因此球隊首度開辦「耀陞建築慈善高爾夫球賽」，除能夠持續不斷地維持彼此的情誼外，更希望能透過彼此的棉薄之力，藉由高球賽結合慈善公益，期望能將這樣的理念傳達給更多的人，邀請每位參與球賽的好朋友們一起捐款、一起回饋社會回饋這片孕育我們成長的土地、回饋社會，幫助更多的人。
李金生表示，非常感激夥伴們的支持，「耀陞建築慈善高爾夫球賽」永陞建設捐出500萬元、長耀建設與鉅陞建設各250萬元、新潤建設及海悅國際開發各200萬元等和參賽者捐報名費1萬元，合計今慈善賽約得善款1400萬元，將分別捐贈給財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會、博幼社會福利基金會、財團法人創世社會福利基金會等20個社福團體。