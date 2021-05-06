媽媽不累　三步驟幫妳紓壓更好眠

媽媽不累　三步驟幫妳紓壓更好眠
媽媽不累　三步驟幫妳紓壓更好眠

健康醫療網

2021-05-06 09:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】母親節即將來臨，想要表達對辛苦媽媽的感謝，除了讓媽媽好好休息放鬆，也要進一步保養媽媽身心靈。據兒福聯盟調查，有七成以上職業婦女媽媽們常感到工作和育兒無法平衡；而全職媽媽感受「過於疲累而健康不佳」更與「經濟壓力」並列壓力來源第一！生活、育兒、照顧家人…壓力不斷累積，讓媽媽失去好光采、衍生身心問題，間接影響全家人生活品質。

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紓壓從保養開始！近年保健領域中腸胃道保養最熱門，益生菌權威蔡英傑教授研究更發現腸胃道與大腦神經系統連結緊密，維持腸胃道健康就是身心靈平衡的關鍵。活用腸胃道保養三步驟，紓壓更好眠。

步驟1：想養生 先養腸

長期鑽研益生菌發展的蔡英傑教授發現，腸道菌種越豐富，人體就越能在遭受攻擊時展現韌性，更可透過腸道菌影響免疫發炎反應與神經內分泌，進一步調節生理或情緒反應。舉例來說，副乾酪乳桿菌PS23菌株經實驗證實可增加體內BDNF神經滋養因子，有助減緩老化或壓力造成的神經退化；植物乳桿菌PS128菌株則同時具調節血清素與多巴胺特色，幫助舒緩身心壓力。此外近年來還有多種可影響不同身心機能之菌株持續被研發，像是幫助睡眠品質的發酵乳桿菌PS150菌株等。適當補充不同機能益生菌、維持體內菌叢平衡，就可進一步維護身心健康，讓媽媽從內而外展現美麗自信好風采。

▲適當補充不同機能益生菌、維持體內菌叢平衡，就能讓媽媽展現身心好風采

步驟2：益生菌好處多 吃了也要養

忙完才有時間吃飯、因時間被壓縮而囫圇吞棗、為了紓壓暴飲暴食…忙碌媽媽飲食不正常造成的腸胃道問題，除了靠補充益生菌舒緩，也能從改變飲食內容解決。值得注意的是，益生菌不是吃了就好，若腸道內沒有足夠的營養素，吃下肚的益生菌也難以生存。

想要養護腸道益生菌就靠益生元！諸如不太容易消化、易產生飽足感的膳食纖維或寡糖成分食物（如穀麥片、豆類、堅果、根莖類、大蒜、牛蒡、洋蔥、蔬菜等）都是好選擇。媽媽們不妨準備一些堅果、新鮮水果、毛豆等點心，解饞止飢同時也能體內保養。

步驟3：就算只有五分鐘 也要真放鬆

排山倒海的事務加上全家大小的行事曆，也別忘了安排自己的放鬆時刻。給自己至少5～10分鐘的休息時間，躺下深呼吸+全身放鬆、適當紓發情緒、與隊友好好溝通，暫時脫離「媽媽」的角色，都是好選擇。媽媽的健康就是全家人的幸福，盡量尋找生活、工作、家人與自己的平衡，重視自己的健康，才是最關鍵的紓壓良方。



資料來源：健康醫療網 媽媽不累　三步驟幫妳紓壓更好眠

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