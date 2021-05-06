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步驟1：想養生 先養腸
長期鑽研益生菌發展的蔡英傑教授發現，腸道菌種越豐富，人體就越能在遭受攻擊時展現韌性，更可透過腸道菌影響免疫發炎反應與神經內分泌，進一步調節生理或情緒反應。舉例來說，副乾酪乳桿菌PS23菌株經實驗證實可增加體內BDNF神經滋養因子，有助減緩老化或壓力造成的神經退化；植物乳桿菌PS128菌株則同時具調節血清素與多巴胺特色，幫助舒緩身心壓力。此外近年來還有多種可影響不同身心機能之菌株持續被研發，像是幫助睡眠品質的發酵乳桿菌PS150菌株等。適當補充不同機能益生菌、維持體內菌叢平衡，就可進一步維護身心健康，讓媽媽從內而外展現美麗自信好風采。
▲適當補充不同機能益生菌、維持體內菌叢平衡，就能讓媽媽展現身心好風采
步驟2：益生菌好處多 吃了也要養
忙完才有時間吃飯、因時間被壓縮而囫圇吞棗、為了紓壓暴飲暴食…忙碌媽媽飲食不正常造成的腸胃道問題，除了靠補充益生菌舒緩，也能從改變飲食內容解決。值得注意的是，益生菌不是吃了就好，若腸道內沒有足夠的營養素，吃下肚的益生菌也難以生存。
想要養護腸道益生菌就靠益生元！諸如不太容易消化、易產生飽足感的膳食纖維或寡糖成分食物（如穀麥片、豆類、堅果、根莖類、大蒜、牛蒡、洋蔥、蔬菜等）都是好選擇。媽媽們不妨準備一些堅果、新鮮水果、毛豆等點心，解饞止飢同時也能體內保養。
步驟3：就算只有五分鐘 也要真放鬆
排山倒海的事務加上全家大小的行事曆，也別忘了安排自己的放鬆時刻。給自己至少5～10分鐘的休息時間，躺下深呼吸+全身放鬆、適當紓發情緒、與隊友好好溝通，暫時脫離「媽媽」的角色，都是好選擇。媽媽的健康就是全家人的幸福，盡量尋找生活、工作、家人與自己的平衡，重視自己的健康，才是最關鍵的紓壓良方。
資料來源：健康醫療網 媽媽不累 三步驟幫妳紓壓更好眠
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