冷凍蔬菜值得買嗎？婆媽曝「3大優勢」狂推：還能這樣煮

現代人生活繁忙，較沒有多餘時間自行下廚，因此能方便料理的食材也成為了許多人的愛好，對此，就有一名女網友好奇「冷凍蔬菜可以買嗎」，貼文一出，就有婆媽曝3大優勢。





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該名女網友在PTT以「冷凍蔬菜可以買嗎？」為題發文，表示自己最近在減重，聽說吃花椰菜對身體非常好，但是若買未經處理的花椰菜，又感覺有些麻煩。





原PO接著提到，最近看到市面上有在賣1kg袋裝的冷凍花椰菜，「有青花菜、白花椰的，也有綜合的，包含紅蘿蔔、波菜的」，而價錢大約落在90-200元不等，「不用處理、加熱即食很方便的感覺，有人買過嗎」？





▲有一名女網友在PTT好奇發問「冷凍蔬菜可以買嗎」，貼文一出，就有婆媽曝3大優勢。（示意圖／翻攝Pixabay）

但也有網友揭開買冷凍蔬菜的3大優勢，就是「方便」、「省時」和「省水」，「我覺得costco的花椰菜不錯」、「不浪費時間洗菜，時間94金錢」、「冷凍花椰菜可以買三色的那種很方便，其實營養價值跟生鮮的差不多」、「我都吃冷凍花椰菜，因為市場買的常常有蟲。洗菜耗的水讓我有罪惡感」、「花椰菜當然是買冷凍的啊」、「可以，我只買葉子類新鮮蔬菜，高麗菜地瓜葉這種水沖一下就好」。





另外，還有人分享另類煮法，將冷凍花椰菜丟進電鍋裡，和米一起煮就可以了，相當方便，「有啊很方便，丟進電子鍋跟米一起煮」、「買三色蔬菜然後跟著糙米一起蒸」。（編輯：郭佩蓉）



