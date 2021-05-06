冷凍蔬菜值得買嗎？婆媽曝「3大優勢」狂推：還能這樣煮

▲有一名女網友在PTT好奇發問「冷凍蔬菜可以買嗎」，貼文一出，就有婆媽曝3大優勢。（示意圖／取自unsplash）
▲有一名女網友在PTT好奇發問「冷凍蔬菜可以買嗎」，貼文一出，就有婆媽曝3大優勢。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-05-06 10:49:34

現代人生活繁忙，較沒有多餘時間自行下廚，因此能方便料理的食材也成為了許多人的愛好，對此，就有一名女網友好奇「冷凍蔬菜可以買嗎」，貼文一出，就有婆媽曝3大優勢。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名女網友在PTT以「冷凍蔬菜可以買嗎？」為題發文，表示自己最近在減重，聽說吃花椰菜對身體非常好，但是若買未經處理的花椰菜，又感覺有些麻煩。

原PO接著提到，最近看到市面上有在賣1kg袋裝的冷凍花椰菜，「有青花菜、白花椰的，也有綜合的，包含紅蘿蔔、波菜的」，而價錢大約落在90-200元不等，「不用處理、加熱即食很方便的感覺，有人買過嗎」？

▲有一名女網友在PTT好奇發問「冷凍蔬菜可以買嗎」，貼文一出，就有婆媽曝3大優勢。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲有一名女網友在PTT好奇發問「冷凍蔬菜可以買嗎」，貼文一出，就有婆媽曝3大優勢。（示意圖／翻攝Pixabay）
貼文一出，引起熱議，有些網友認為，「冷凍口感有差」、「綜合的不要買，口感有夠差」、「方便、貴、有點難吃，可以接受就好」、「就沒新鮮的好吃，軟軟爛爛，口感就是怪」。

但也有網友揭開買冷凍蔬菜的3大優勢，就是「方便」、「省時」和「省水」，「我覺得costco的花椰菜不錯」、「不浪費時間洗菜，時間94金錢」、「冷凍花椰菜可以買三色的那種很方便，其實營養價值跟生鮮的差不多」、「我都吃冷凍花椰菜，因為市場買的常常有蟲。洗菜耗的水讓我有罪惡感」、「花椰菜當然是買冷凍的啊」、「可以，我只買葉子類新鮮蔬菜，高麗菜地瓜葉這種水沖一下就好」。

另外，還有人分享另類煮法，將冷凍花椰菜丟進電鍋裡，和米一起煮就可以了，相當方便，「有啊很方便，丟進電子鍋跟米一起煮」、「買三色蔬菜然後跟著糙米一起蒸」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

繼續作答
打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

繼續作答
您認為減碳、非核、經濟和環保之間，能夠取得平衡嗎？

您認為減碳、非核、經濟和環保之間，能夠取得平衡嗎？

繼續作答

PK擂台

您認為是否應該要公布防疫旅館名單？

是，要公佈
否，不用公布
89.47%10.53%
2021-05-05-2021-05-08

華航機師染疫延伸諾富特飯店，居家隔離人數創新高！此事件會讓你增加意願去打疫苗嗎？

不會
19.78%80.22%
2021-05-04-2021-05-07

諾富特飯店群聚感染人數攀升，您覺得是因為政府在華航機師確診後沒做好後續匡列、追蹤等防疫措施嗎？

不是
70.95%29.05%
2021-05-04-2021-05-07
即時
推薦閱讀