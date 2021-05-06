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台北中山醫院副院長暨生殖中心負責人李世明醫師表示，台灣女性平均約五十歲會進入更年期，不過還是有少數女性的更年期更晚，因此五十歲都還是有自然懷孕的可能性，只是懷孕機率很低，且流產機率超過五成以上。因為女性的卵子數目在一生下來時就已固定，一輩子大約有400到500顆的成熟卵子會被排出，品質較佳的卵子會較早被排出，而年紀愈大，所排出的卵子品質逐漸變差，加上卵子數目變少，故隨著年紀的增長，女性的懷孕率隨之下降，像案例中這名五十歲患者還能自然懷孕的例子，臨床上極為罕見。
34歲前凍卵為最佳時機 卵子品質佳提升受孕率
李世明醫師補充，18歲到25歲是女性卵子數目最多的時候，然而根據內政部統計，2019年女性平均生育第一胎的年齡已來到31歲，錯過黃金生育期而前來就診不孕症的人愈來愈多。有鑒於台灣晚婚晚育的現象逐漸普遍，「冷凍卵子」儼然成為緩解現今生育問題的技術之一，方式為透過-196 ℃ 低溫液態氮將卵子急速冷凍，讓卵子凍存，保留女性生育能力，欲生育時再將卵子解凍，並進行後續試管嬰兒流程。此外，準備接受化療或放射線的患者，也可透過凍卵來保留生育能力。
至於何時為女性最佳凍卵時機？李世明醫師建議34歲前最好，最晚則不要超過38歲，根據臨床統計結果顯示，35歲以下建議一次凍10顆卵，35歲到45歲建議一次凍15顆卵，若是40歲以上，一次凍20顆卵則為較理想的數目，另外若能在34歲前進行取卵並凍卵，較能一次取得需要的數量。
凍卵保留女性生機 避免錯過黃金生育時間
李世明醫師提醒，臨床上多數錯過黃金生育年齡的不孕症患者，原因除了晚婚晚育外，也有不少人是年輕時沒有生育打算，等到要生時卻生不出來的問題。現今社會型態改變，建議未來有生育計畫的女性，可透過凍卵的方式，先替自己保留一線「生」機，以備未來想生時還可以解凍使用。
資料來源：健康醫療網 五旬婦發福以為更年期 檢查竟懷孕了！
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