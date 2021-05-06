五旬婦發福以為更年期　檢查竟懷孕了！

五旬婦發福以為更年期　檢查竟懷孕了！
五旬婦發福以為更年期　檢查竟懷孕了！

健康醫療網

2021-05-06 11:01:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】一名50歲的中年婦女最近身材日漸發胖，原先懷疑是更年期症狀而不以為意，但肚子明顯隆起，且感覺有東西在滾動，擔心是腫瘤在作祟，故前往台北中山醫院婦產科檢查。經超音波檢查後發現，該名婦女發福的原因並非更年期，而是意外懷孕了！而且寶寶已經有五個月大，這名婦女知道後感到相當震驚，就連婦產科醫生都表示，這樣的案例實在少見！

我是廣告 請繼續往下閱讀
50歲自然懷孕機率低　流產率高達五成以上

台北中山醫院副院長暨生殖中心負責人李世明醫師表示，台灣女性平均約五十歲會進入更年期，不過還是有少數女性的更年期更晚，因此五十歲都還是有自然懷孕的可能性，只是懷孕機率很低，且流產機率超過五成以上。因為女性的卵子數目在一生下來時就已固定，一輩子大約有400到500顆的成熟卵子會被排出，品質較佳的卵子會較早被排出，而年紀愈大，所排出的卵子品質逐漸變差，加上卵子數目變少，故隨著年紀的增長，女性的懷孕率隨之下降，像案例中這名五十歲患者還能自然懷孕的例子，臨床上極為罕見。

34歲前凍卵為最佳時機　卵子品質佳提升受孕率

李世明醫師補充，18歲到25歲是女性卵子數目最多的時候，然而根據內政部統計，2019年女性平均生育第一胎的年齡已來到31歲，錯過黃金生育期而前來就診不孕症的人愈來愈多。有鑒於台灣晚婚晚育的現象逐漸普遍，「冷凍卵子」儼然成為緩解現今生育問題的技術之一，方式為透過-196 ℃ 低溫液態氮將卵子急速冷凍，讓卵子凍存，保留女性生育能力，欲生育時再將卵子解凍，並進行後續試管嬰兒流程。此外，準備接受化療或放射線的患者，也可透過凍卵來保留生育能力。

至於何時為女性最佳凍卵時機？李世明醫師建議34歲前最好，最晚則不要超過38歲，根據臨床統計結果顯示，35歲以下建議一次凍10顆卵，35歲到45歲建議一次凍15顆卵，若是40歲以上，一次凍20顆卵則為較理想的數目，另外若能在34歲前進行取卵並凍卵，較能一次取得需要的數量。

凍卵保留女性生機　避免錯過黃金生育時間

李世明醫師提醒，臨床上多數錯過黃金生育年齡的不孕症患者，原因除了晚婚晚育外，也有不少人是年輕時沒有生育打算，等到要生時卻生不出來的問題。現今社會型態改變，建議未來有生育計畫的女性，可透過凍卵的方式，先替自己保留一線「生」機，以備未來想生時還可以解凍使用。



資料來源：健康醫療網 五旬婦發福以為更年期　檢查竟懷孕了！

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

繼續作答
您認為減碳、非核、經濟和環保之間，能夠取得平衡嗎？

您認為減碳、非核、經濟和環保之間，能夠取得平衡嗎？

繼續作答
您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

繼續作答

PK擂台

您認為是否應該要公布防疫旅館名單？

是，要公佈
否，不用公布
89.47%10.53%
2021-05-05-2021-05-08

華航機師染疫延伸諾富特飯店，居家隔離人數創新高！此事件會讓你增加意願去打疫苗嗎？

不會
19.78%80.22%
2021-05-04-2021-05-07

諾富特飯店群聚感染人數攀升，您覺得是因為政府在華航機師確診後沒做好後續匡列、追蹤等防疫措施嗎？

不是
70.95%29.05%
2021-05-04-2021-05-07
即時
推薦閱讀