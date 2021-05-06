開始分家產！比爾蓋茲轉讓逾18億元股票給梅琳達

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）和妻子梅琳達（Melinda Gates）宣布離婚，結束27年婚姻關係，兩人一直是企業界的模範夫妻，消息爆出震驚各界，但更令人關注的是，這對夫妻的資產在離婚之後會如何分配。不過根據監管文件指出，比爾蓋茲已經將逾18億美元轉讓給梅琳達。





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根據了解，兩人在台北時間4日凌晨（美東時間3日下午4點30分）宣布離婚，兩人已經達成了「分居協議」（Separation Contract），並且對於財產和資產的分配已經有所共識。





目前比爾蓋茲最大的資產是用微軟股份成立的控股公司「Cascade Investment」，預估擁有股份價值299億美元（約台幣8353億元）其中包含全球最大農業設備商迪爾公司（Deere & Company）、加拿大國家鐵路公司（Canadian National Railway）以及英國帝亞吉歐公司（Diageo）等，佔其財產22.4%。





《華爾街日報》引述監管申報文件報導，比爾蓋茲已經透過Cascade Investment，將價值超過18億美元的股票轉讓給梅琳達。這批股票包含了1410萬股加拿大國家鐵路公司股票，以及294萬股美國最大汽車零售商AutoNation股票。





▲比爾蓋茲透過控股公司Cascade Investment轉讓價值逾18億美元的股票給梅琳達。（圖／美聯社／達志影像）

比爾蓋茲透過Cascade Investment在房地產、能源、旅館等領域都有持股，共持有數十家上市公司的股份。他與梅琳達創辦「比爾及梅琳達·蓋茲基金會」（Bill & Melinda Gates Foundation），也透過Cascade Investment持有股票，該基金會也是全球最大的慈善基金會之一。



