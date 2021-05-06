NBA／比爾轟42分、威少大三元 巫師1分飲恨輸公鹿
巫師和公鹿今(6)日激戰到最後一刻才分出勝負，巫師雙星Bradley Beal(比爾)轟全場最高42分，「威少」Russell Westbrook再繳「大三元」距離歷史紀錄只差2次，可惜最後關頭未能守住，終場巫師以134:135吞敗。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-05-06 11:29:52
前三節雙方多次互換領先，第四節剩下2分半鐘，公鹿展現外圍火力，Pat Connaughton連砍2顆三分球，拉開5分領先，不過競爭聯盟得分王的Beal也不是省油的燈，外投內切連拿5分緊咬落後。
最後6.8秒，公鹿中鋒Brook Lopez搶下關鍵籃板，第一時間補籃得手，保住4分領先，儘管Beal只花1秒時間砍進三分球，但最後一擊Garrison Mathews沒有投進，巫師無緣逆轉，以1分之差飲恨。
Beal今天繳出42分4籃板，Westbrook挹注29分12籃板17助攻，生涯第179次大三元，距離史上最多「大O」Oscar Robertson的紀錄只差2次。
公鹿部分，「字母哥」Giannis Antetokounmpo攻下23分9籃板8助攻，但有6失誤，表現不理想，靠隊友贏球，全隊7人得分上雙，Jrue Holiday拿下最高29分。