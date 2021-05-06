氣喘是兒童疾病？老人也要小心？破解氣喘四大迷思

▲ （圖／今健康）
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今健康

2021-05-06 12:00:00

根據國健署106年調查顯示，國內未滿12歲氣喘兒童，氣喘盛行率為5.6%，而一年內因為氣喘發作，而至急診就醫的有9.2%；12歲以上氣喘患者，有22.6%一年內氣喘曾發作過，其中17.2%未依醫師指示定期回門診追蹤，國健署提醒氣喘患者對於疾病的自我管理不應輕忽。

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氣喘是一種可達嚴重程度的慢性疾病，氣喘患者的呼吸道長期處於發炎狀態，易受刺激物影響，若控制不佳導致氣喘反覆發作，嚴重時更可能會呼吸衰竭，甚至死亡。

國民健康署賈淑麗代理署長提醒，惟透過正確了解氣喘，才能有效幫助自己穩定控制氣喘，享有健康生活品質。

照護氣喘正確方式  破解氣喘四大迷思 

沒有喘就不是氣喘？由於氣喘發生的臨床症狀包括慢性咳嗽且往往合併有痰音，即使不覺得喘，但咳嗽斷續2至3星期以上未改善，就要考慮氣喘的可能，應進一步接受專業評估，儘早控制。

吸入類固醇副作用大應該少使用？氣喘治療的藥物非常多種，其中吸入性類固醇是治療及預防氣喘發作的重要慢性保養藥物，與口服類固醇在用藥方式和使用劑量上不同，只要了解藥物作用及使用方式，遵照醫囑正確使用，不必過度擔心產生副作用（如：月亮臉、水牛肩）。

氣喘是一種兒童疾病，隨著年齡增長就會消失？彰化基督教醫院林慶雄副院長表示，根據研究指出，診斷氣喘的年齡分佈，氣喘可以發生在0至76歲的所有年齡層，因此氣喘不是兒童特有的疾病。而針對兒童氣喘在長大後是否會消失，目前並沒有確切答案，有研究顯示，兒童氣喘於青春期消失的比例約16%～60%。

氣喘患者不可運動？氣喘若控制得當便不會因運動而誘發，但若活動激烈或太興奮仍會有些許咳嗽，便表示氣喘沒有完全控制好。運動前做10～15分鐘的暖身運動比較不容易誘發。



三招遠離氣喘  避開風險不發作

賈淑麗代理署長提供三招遠離氣喘，一：遠離誘發因子不可少。氣喘患者可透過定期清潔居家環境、外出佩戴口罩及拒絕菸害等，避免碰觸誘發因子（包括：塵蟎、灰塵、花粉、氣溫變化大、冰冷食物、病毒感染及二手菸、三手菸、空氣污染等）。

二：定期回診正確規律用藥。氣喘患者應遵照醫囑，正確使用藥物，並定時回診，不可因害怕副作用或無症狀就擅自停藥。

三：自我監測。國健署引用GINA資料，提供氣喘患者簡易的氣管控制評估量表，檢視自己氣喘控制狀況，讓患者自我掌握更安心，即使控制不佳，也能警惕自己應與醫師討論，不錯過正確治療時機。







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