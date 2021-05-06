首屆銀響力新聞獎　《NOWnews今日新聞》以人口專題入圍

▲人口負成長已成為全球各國必須要面對的問題，而中央政府更應該從現在開始構思，最適合我國的政策來因應，把握優勢視危機為轉機，國家才能永續生存。（圖／示意圖，取自pixabay）
▲人口負成長已成為全球各國必須要面對的問題，而中央政府更應該從現在開始構思，最適合我國的政策來因應，把握優勢視危機為轉機，國家才能永續生存。（圖／示意圖，取自pixabay）

生活中心／綜合報導

2021-05-06 12:17:23｜2021-05-06 12:24:46

台灣第一個以「高齡」為主題的新聞獎，第一屆「銀響力新聞獎」日前公布入圍名單，在「網路新媒體類-專題報導獎」入圍的4項作品中， 《NOWnews今日新聞》以《憂人口負成長  不如化危機為轉機》專題入圍，本專題藉由三大面向探討高齡人力與能力，要翻轉高齡化、少子化將成國安危機的刻板印象，其實可以化危機為轉機。

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由弘道老人福利基金會、師範大學攜手舉辦的「銀響力新聞獎」，今年是第一屆，希望鼓勵媒體以「提供解方」的角度，報導更多元、正向的高齡議題，同時透過媒體傳播能量，引領社會大眾邁向友善高齡社會。

獎項共有四大類28個獎，依媒體類別分為：平面(報刊雜誌)類、電視及網路影音類、廣播及網路音頻類、網路新媒體類(限網路原生媒體)，每類各有3個獎項包括：年度最具影響力新聞獎、年度即時新聞獎、年度專題報導獎。

《NOWnews今日新聞》在去年5月觀察到台灣開始出現人口負成長現象，開始企劃《憂人口負成長  不如化危機為轉機》，希望跟過往「高齡化、少子化恐成國安危機」不一樣的觀點，探討如何翻轉高齡人力與能力，並訪問專家、學者對政府提出諫言，將化危機為轉機。

本專題從三個面向探討，包含「青銀共事與共創」解決勞力危機、AI大數據協助長者生活、居住問題如何解…等。此外，也針對大齡勞工重回職場是搶年輕人工作…等迷思進行討論。

 



《憂人口負成長  不如化危機為轉機》專題看這裡
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