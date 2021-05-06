間歇性斷食也可以降低高血壓！《循環》：重組肚子內的腸道菌

間歇性斷食也可以降低高血壓！《循環》：重組肚子內的腸道菌
間歇性斷食也可以降低高血壓！《循環》：重組肚子內的腸道菌

Heho健康

2021-05-06 13:01:30

肚子裡的腸道菌也會改變血壓的高低？過往已知腸道菌跟許多疾病有密切相關，最新由貝勒醫學院最新研究發現，藉由飲食方式的改變能達到重組腸道菌，進而降低血壓，特別是「間歇性斷食」效果特別明顯。

我是廣告 請繼續往下閱讀
不良的腸道菌群叢對血壓產生負面影響

高血壓一直是國人常見的問題，除了藉由藥物、運動等方式改善外，「間歇性斷食」可能也是個未來能幫助改善的方法之一，研究成果也刊登在國際期刊《循環》(Circulation Research )雜誌上。



貝勒大學麻醉學助理教授戴維·杜爾甘（David Durgan）在先前研究中指出，本來就有高血壓的老鼠與一般血壓正常的老鼠相比，兩者腸道菌群組成是不同的，且越來越多的證據表明，不良的腸道菌群叢會對血壓產生負面影響。

研究人員為了證明這一點，因此把高血壓老鼠的不良腸道菌群叢移植到健康老鼠體內，健康老鼠確實也產生高血壓。杜爾甘說：「結果告訴我們，腸道菌群叢不僅是高血壓的結果，也很有可能是導致高血壓的原因。」

間歇性斷食會改變腸道菌的組成

因此研究人員想利用腸道菌來預防、緩解高血壓的問題，針對這樣的假設進行一連串的實驗。他們找了本身有自發性高血壓老鼠、正常的老鼠分成兩組，一組每天餵高血壓和正常大鼠，食物供應不受限制。另一組為對照組，僅兩天餵一次老鼠。

經過九週後進行比對，研究人員發現飲食上沒有控制老鼠的血壓數值較高，間歇性斷食組的老鼠血壓都顯著降低。「這些結果表明，斷食能改變微生物群改變足以影響間歇性斷食降血壓作用。」杜爾甘指出。

圖片來源:photoAC
圖片來源:photoAC


腸道內的腸道菌是如何降低血壓？

這些發現使研究人員提出下一個問題：腸道內的微生菌是如何降低血壓？答案似乎可以歸結為患者腸道中有益酸的量，杜爾甘說：「我們應用了微生物群叢全基因組序列分析，觀察到的變化，膽汁酸或許是血壓調節的潛在關鍵。」

膽汁酸並非肝細胞最初產生的膽汁，而是經歷了腸道細菌的分解，以及腸肝循環後形成的產物。研究發現正常飲食的高血壓老鼠比正常血壓的老鼠具有較少膽汁酸；相反間歇性斷食組中的老鼠有更多的膽汁酸。

這幾年越來越多人風行的間歇性斷食，從飲食習慣上改變助調節腸道微生物種群，從而自然地提供健康益處。且類似推論的研究非常多，間歇性斷食可改善多種慢性病，包括肥胖、糖尿病、心血管疾病和腦部神經退行性疾病。



參考文獻

Restructuring the Gut Microbiota by Intermittent Fasting Lowers Blood Pressure

文、王芊淩／圖、何宜庭



本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 間歇性斷食也可以降低高血壓！《循環》：重組肚子內的腸道菌

甜點、飲料、口香糖會殺死腸道菌！研究：廢物會堆積在大腸導致發炎

腦中風能先預測？《自然通訊》：從腸道菌相可預期腦部血管瘤增生

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

繼續作答
打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

繼續作答
您認為減碳、非核、經濟和環保之間，能夠取得平衡嗎？

您認為減碳、非核、經濟和環保之間，能夠取得平衡嗎？

繼續作答

PK擂台

您認為是否應該要公布防疫旅館名單？

是，要公佈
否，不用公布
91.3%8.7%
2021-05-05-2021-05-08

華航機師染疫延伸諾富特飯店，居家隔離人數創新高！此事件會讓你增加意願去打疫苗嗎？

不會
18.45%81.55%
2021-05-04-2021-05-07

諾富特飯店群聚感染人數攀升，您覺得是因為政府在華航機師確診後沒做好後續匡列、追蹤等防疫措施嗎？

不是
71.25%28.75%
2021-05-04-2021-05-07
即時
推薦閱讀