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高血壓一直是國人常見的問題，除了藉由藥物、運動等方式改善外，「間歇性斷食」可能也是個未來能幫助改善的方法之一，研究成果也刊登在國際期刊《循環》(Circulation Research )雜誌上。
貝勒大學麻醉學助理教授戴維·杜爾甘（David Durgan）在先前研究中指出，本來就有高血壓的老鼠與一般血壓正常的老鼠相比，兩者腸道菌群組成是不同的，且越來越多的證據表明，不良的腸道菌群叢會對血壓產生負面影響。
研究人員為了證明這一點，因此把高血壓老鼠的不良腸道菌群叢移植到健康老鼠體內，健康老鼠確實也產生高血壓。杜爾甘說：「結果告訴我們，腸道菌群叢不僅是高血壓的結果，也很有可能是導致高血壓的原因。」
間歇性斷食會改變腸道菌的組成
因此研究人員想利用腸道菌來預防、緩解高血壓的問題，針對這樣的假設進行一連串的實驗。他們找了本身有自發性高血壓老鼠、正常的老鼠分成兩組，一組每天餵高血壓和正常大鼠，食物供應不受限制。另一組為對照組，僅兩天餵一次老鼠。
經過九週後進行比對，研究人員發現飲食上沒有控制老鼠的血壓數值較高，間歇性斷食組的老鼠血壓都顯著降低。「這些結果表明，斷食能改變微生物群改變足以影響間歇性斷食降血壓作用。」杜爾甘指出。
腸道內的腸道菌是如何降低血壓？
這些發現使研究人員提出下一個問題：腸道內的微生菌是如何降低血壓？答案似乎可以歸結為患者腸道中有益酸的量，杜爾甘說：「我們應用了微生物群叢全基因組序列分析，觀察到的變化，膽汁酸或許是血壓調節的潛在關鍵。」
膽汁酸並非肝細胞最初產生的膽汁，而是經歷了腸道細菌的分解，以及腸肝循環後形成的產物。研究發現正常飲食的高血壓老鼠比正常血壓的老鼠具有較少膽汁酸；相反間歇性斷食組中的老鼠有更多的膽汁酸。
這幾年越來越多人風行的間歇性斷食，從飲食習慣上改變助調節腸道微生物種群，從而自然地提供健康益處。且類似推論的研究非常多，間歇性斷食可改善多種慢性病，包括肥胖、糖尿病、心血管疾病和腦部神經退行性疾病。
參考文獻
Restructuring the Gut Microbiota by Intermittent Fasting Lowers Blood Pressure
文、王芊淩／圖、何宜庭
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 間歇性斷食也可以降低高血壓！《循環》：重組肚子內的腸道菌
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