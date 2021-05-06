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提升婚姻品質 諮商心理師7建議
臺北市立聯合醫院全觀心理健康中心諮商心理師沈孟筑提出以下幾點建議：
1. 調整期待
須了解到婚姻狀態是不斷變動，雙方都不可能一直維持在熱戀時期，若持續用熱戀時期的行為來衡量對方的愛，如以前過節對方都會送花吃高級餐廳，現在怎麼對方都沒有準備，一定是不愛我，則會不斷感到失望，開始對婚姻產生不安全感，另一方也會備感壓力，覺得並不是不愛對方，只是用不同的方式表現。不論哪一方都需要適時的調整對伴侶的期待，並嘗試溝通，滿足雙方的期待。
2. 試圖先改變自己，不是先改變伴侶
在婚姻關係中，常聽到其中一方表示如果對改變OOXX，我的情緒就不會受到影響，就會覺得快樂，婚姻就會幸福，當持續有這個思考，或開始計較對方應該先改變時，幸福快樂的掌控權就在對方身上，改變也不一定如自己預期，因此需試著思考自己可以從哪邊改變，非期待對方先改變，較有助於改變婚姻關係。
3. 重視並兌現對伴侶的承諾
雖然“結婚”是對伴侶最大的承諾，但不代表婚後的其他承諾就變得不重要，不論婚姻關係中，目前是在關係好或壞的狀態，若能夠重視且兌現對伴侶的承諾，都有助於讓雙方的關係更加穩固，也更有信心能夠度過婚姻中的大小難關。
4. 協調意見不一致
伴侶雙方互動中，一定會有意見不同的時候，小至吵架，嚴重可能導致離婚，並非要去除伴侶與我們不同的意見，或是藉機發洩自己對伴侶不滿的情緒，關鍵是如何能夠利用意見不一致的情況，了解對方真正的想法，嘗試溝通處理，減少未來因類似事件產生衝突，提升雙方互動品質。
5. 接納雙方的不同
在婚姻關係，可能會有長期無法解決導致衝突不斷的議題，這是很常見的狀況，因此不需要過度堅持非要解決“所有”婚姻中的問題，重要的是伴侶雙方需要試著練習用尊重、寬容的角度去看待對方的不同，即便自己並不認同對方的行為。
6. 維持日常生活愛的表現
愛的表現能讓伴侶雙方有“連結”的感覺，愛的表現方式有很多不同的形式，如過節儀式感、睡前聊天時間、親子一同出遊等，藉由這些愛的表現能夠建立起伴侶雙方新的回憶，以及屬於兩人一起的正向時刻，有助於婚姻關係更加穩固。
7. 尋求專業業協助
關於如何增進婚姻關係，與處理婚姻中的衝突，現在網路有很多相關資訊，或是與親朋好友討論，能從中得到一些大方向的建議，與得到抒發情緒的管道，但有時婚姻中的困難與阻礙，往往不是表面的衝突議題，是背後與伴侶自身的議題（如原生家庭影響等）有關，或是有時難以向親朋好友討論婚姻中深層的議題，上述都可以考慮尋求專業人員的協助，找心理師進行心理諮商，深入且個別化的討論婚姻關係中的各種狀況，增進婚姻關係。
資料來源：健康醫療網 比爾蓋茲、江宏傑婚姻生變 諮商師7招面對婚姻關係轉變
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