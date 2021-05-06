搶救少子化！行政院公布：留職停薪育嬰假可領 8 成薪、產檢假 7 天

搶救少子化！行政院公布：留職停薪育嬰假可領 8 成薪、產檢假 7 天
搶救少子化！行政院公布：留職停薪育嬰假可領 8 成薪、產檢假 7 天

Heho健康

2021-05-06 14:01:30

台灣生育率不斷降低，甚至還被美國中央情報局（CIA）認為，在 2021 年，會是 227 個國家／地區中預計生育率最低的。為了解決台灣少子化的問題，衛福部與勞動部提出「建構安心懷孕友善生養環境」報告，行政院拍板實施，包含留職停薪時的育嬰假可以領 8 成薪、補助公費產檢 14 次、產檢假則有 7 天可以請，希望打造更友善的生育環境。

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留職停薪育嬰假可以領 8 成薪、最短可以請 1 個月

根據行政院公布的法案內容，在「國家跟你一起養」的方案中，為鼓勵雙薪家庭父母，能夠共同陪伴子女成長，並給予經濟支持，取得工作與家庭生活之平衡，勞動部將修正性別工作平等法、就業保險法及相關辦法，推動以下措施：

  1. 配合衛福部規劃產檢次數增加為 14 次，產檢假由 5 日修正為 7 日，增加 2 日之薪資由政府補助。
  2. 育嬰留職停薪（津貼）可彈性申請：
    1. 育兒父母可同時申請育嬰留職停薪。
    2. 育兒父母可同時請領育嬰留職停薪津貼（含補助），留職停薪津貼，從補助 6 成薪，調高到 8 成薪，軍公教勞一體適用。
    3. 配偶未就業，受僱者也可以申請育嬰留職停薪及津貼 (含補助)。
    4. 育嬰留職停薪申請期間可以少於 6 個月（不低於 30 日），以 2 次為限。
    5. 考量雇主人力調配，以「應提前預告雇主」為配套措施。
  3. 未滿 30 人之事業單位，經勞雇雙方協商後，亦得適用性別工作平等法有關減少或調整工作時間規定。
這邊最重大的變革，就是留職停薪的津貼從補助 6 成薪，調高到 8 成薪，多出來的 2 成薪由政府再度補助，雖然沒有達到婦女新知基金會訴求的 9 成薪，但也算一大進步；另外一個變革，是育嬰假的申請不再需要一次請 6 個月，因為育兒時間很零碎、常常有突發狀況，國外經驗都是可以用小時來請育嬰假，這次勞動部先調整到可以請 30 日，以 2 次為限的方案，希望能提高一些爸媽們調配時間的彈性。



產檢假增加為 7 天、產檢次數增加為 14 次

而為了為更周全照顧所有懷孕婦女，參照醫學實證和國際作法，產檢由現行的 10 次增加至 14 次，除了原本針對唐氏症等疾病的篩檢之外，也新增以下項目：

  • 增加 4 次產檢（妊娠第 8、24、30、37 週）
  • 增加第 24-28 週的妊娠糖尿病篩檢及貧血檢驗
  • 增加 2 次一般超音波，在第 8-12 週、第 32-36 週可以分別做 1 次。能預估妊娠週數，監測胎兒異常、多胞胎，降低引產率。
  • 針對醫療院所、產檢執行的醫護人員，調高產檢診察費及檢驗費用，以提高產檢品質，降低妊娠與生產併發症，減少孕婦及新生兒死亡。
預估這樣的專案每年將投入 12.5 億元，有 16 餘萬孕婦受惠。

補助不孕夫妻做試管嬰兒的費用

為滿足不孕夫妻生育期待，降低接受人工生殖療程費用的經濟壓力，原本只補助中低收入戶、低收入戶的不孕症試管嬰兒，擴大對象為一般不孕夫妻。只要至少一方具我國國籍，且妻子年齡未滿 45 歲，就可以進行申請。



  • 未滿 45 歲不孕夫妻。
  • 未滿 40 歲補助每胎 6 次試管，未滿 45 歲每胎 3 次試管。
  • 一般夫妻首次申請上限 10 萬元，再次申請上限 6 萬元；低收及中低收入戶維持每次 15 萬元。
預估每年投入 26 至 32 億元，嘉惠不孕夫妻 2.3 至 2.8 萬對。

文、圖／盧映慈



本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 搶救少子化！行政院公布：留職停薪育嬰假可領 8 成薪、產檢假 7 天

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