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根據行政院公布的法案內容，在「國家跟你一起養」的方案中，為鼓勵雙薪家庭父母，能夠共同陪伴子女成長，並給予經濟支持，取得工作與家庭生活之平衡，勞動部將修正性別工作平等法、就業保險法及相關辦法，推動以下措施：
- 配合衛福部規劃產檢次數增加為 14 次，產檢假由 5 日修正為 7 日，增加 2 日之薪資由政府補助。
- 育嬰留職停薪（津貼）可彈性申請：
- 育兒父母可同時申請育嬰留職停薪。
- 育兒父母可同時請領育嬰留職停薪津貼（含補助），留職停薪津貼，從補助 6 成薪，調高到 8 成薪，軍公教勞一體適用。
- 配偶未就業，受僱者也可以申請育嬰留職停薪及津貼 (含補助)。
- 育嬰留職停薪申請期間可以少於 6 個月（不低於 30 日），以 2 次為限。
- 考量雇主人力調配，以「應提前預告雇主」為配套措施。
- 未滿 30 人之事業單位，經勞雇雙方協商後，亦得適用性別工作平等法有關減少或調整工作時間規定。
產檢假增加為 7 天、產檢次數增加為 14 次
而為了為更周全照顧所有懷孕婦女，參照醫學實證和國際作法，產檢由現行的 10 次增加至 14 次，除了原本針對唐氏症等疾病的篩檢之外，也新增以下項目：
- 增加 4 次產檢（妊娠第 8、24、30、37 週）
- 增加第 24-28 週的妊娠糖尿病篩檢及貧血檢驗
- 增加 2 次一般超音波，在第 8-12 週、第 32-36 週可以分別做 1 次。能預估妊娠週數，監測胎兒異常、多胞胎，降低引產率。
- 針對醫療院所、產檢執行的醫護人員，調高產檢診察費及檢驗費用，以提高產檢品質，降低妊娠與生產併發症，減少孕婦及新生兒死亡。
補助不孕夫妻做試管嬰兒的費用
為滿足不孕夫妻生育期待，降低接受人工生殖療程費用的經濟壓力，原本只補助中低收入戶、低收入戶的不孕症試管嬰兒，擴大對象為一般不孕夫妻。只要至少一方具我國國籍，且妻子年齡未滿 45 歲，就可以進行申請。
- 未滿 45 歲不孕夫妻。
- 未滿 40 歲補助每胎 6 次試管，未滿 45 歲每胎 3 次試管。
- 一般夫妻首次申請上限 10 萬元，再次申請上限 6 萬元；低收及中低收入戶維持每次 15 萬元。
文、圖／盧映慈
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 搶救少子化！行政院公布：留職停薪育嬰假可領 8 成薪、產檢假 7 天
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