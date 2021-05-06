好市多買iPhone12都退貨！媽下秒露餡「動機」 眾全臉綠
蘋果手機每年推陳出新，去年推出的iPhone12截至今日討論度仍然是相當高，加上最近又推出春季新品「紫色iPhone12」，再度掀起話題，不少網友哀嚎「哭哭紫色超美，已經買藍色了」、「真是後悔...買了太平洋藍，但更喜歡紫色啊」。對此，就有網友分享自己在好市多購買iPhone12的經驗，沒想到網友看完後全傻眼，吵成一片。
編輯中心/綜合報導
2021-05-06 13:58:36｜2021-05-06 13:58:46
原PO在「好市多商品消費經驗分享區」貼文指出「本人在好市多買過兩次iPhone12藍色的，但最後因為各種問題都是退貨收場，因為其中機子有不少問題，想詢問有人已經在好市多購買iPhone12紫色的嗎？我要128GB的，能否分享一下使用心得？」
貼文一出，網友紛紛抓爆原PO「退兩次藍色，現在問紫色＝＝你動機不會太明顯嗎....」、「退藍色問紫色？唉....真的扯」、「本人在好市多也是買了2支藍12，到現在都還沒收場」、「直接就露餡＝＝就想換紫色啊....退貨不是這樣玩的」、「只因顏色不同就期待使用心得不同？你覺得？」、「好奇不同顏色會有什麼使用心得上的差別」、「你退藍色在那邊問紫色，很容易讓人家誤會欸....」、「使用心得會因為顏色不同而有差別吧＝＝自己露餡」。
不過，也有網友認為「還是去官網買吧，好市多一直退貨不是辦法吧」、「我是覺得如果有問題去退沒問題，但如果因為換色去退真的不行」、「建議去蘋果專賣店啦，一直退貨也不好」、「真心希望不要為了換紫色去退貨，真的很被黑名單」。（編輯：張嘉哲）