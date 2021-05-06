AZ疫苗公費接種再擴大！10日起「65歲長者、軍人」可施打

▲陳時中。（圖/翻攝疾管署直播）
▲中央流行疫情指揮中心今（6）日表示從5月10日起，開放實施計畫第七類對象以及第八類對象，接種COVID-19疫苗。（圖/翻攝疾管署直播）

記者孫唯容/綜合報導

2021-05-06 14:32:56｜2021-05-06 14:40:20

中央流行疫情指揮中心今（6）日表示，為了建立社區群體免疫力，降低疫情傳播機會，從5月10日起，開放實施計畫第七類對象，含有軍人、軍事機關與國安單位文職人員，以及第八類對象，為65歲以上長者，接種COVID-19疫苗。

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心指揮官陳時中表示，第七類對象的軍人、軍事機關及國安單位文職人員等，預計新增20.8萬人可接種，在第八類對象的65歲以上長者，預計有新增348.5萬人可以接種。

依據流感經驗，65歲以上長者施打比率高，是否會造成會造成搶打AZ疫苗的風潮？對此，陳時中說，65歲以上長者施打流感疫苗，比例落在52.5％，應該會有比較多人要打AZ疫苗，但還是會根據供給量做提供，但是這一批AZ疫苗打完，還有下一批，不需擔心，呼籲民眾趕快打疫苗，不要等到過期前最後一天才來打。

指揮中心說明，截至5月6日止，國內AZ疫苗庫存量約24萬劑，為提升疫苗接種可近性，目前全臺已有330個接種點可提供COVID-19疫苗接種服務，後續將視接種進度及疫苗供應期程與數量再陸續擴增。

指揮中心表示，為增加疫苗接種便利性，提升接種意願，符合現階段開放之實施對象者，除可透過接種預約網址、COVID-19疫苗接種服務專線預約COVID-19疫苗接種事宜，亦可直接攜帶健保卡與身分證明文件，至 COVID-19疫苗接種合約院所或已經開始提供接種服務之衛生所，經醫師評估後完成疫苗接種。

指揮中心表示，依據最新國外接種計畫實施後追蹤研究顯示，相較於未接種疫苗的人，接種疫苗能有效降低感染機率及感染後重症、住院及死亡的風險。由於接種疫苗後，身體需要時間產生保護性抗體，指揮中心呼籲符合公費接種對象之民眾踴躍前往接種，接種前應與醫師討論評估相關風險，接種後應於接種單位或附近休息並觀察至少30分鐘，無恙後再離開。

▲（圖/指揮中心提供）
▲從5月10日起，開放實施計畫第七類對象，含有軍人、軍事機關及國安單位文職人員以及第八類對象，為65歲以上長者，接種COVID-19疫苗。（圖/指揮中心提供）
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

繼續作答
羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

繼續作答
您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

繼續作答

PK擂台

您認為是否應該要公布防疫旅館名單？

是，要公佈
否，不用公布
91.3%8.7%
2021-05-05-2021-05-08

華航機師染疫延伸諾富特飯店，居家隔離人數創新高！此事件會讓你增加意願去打疫苗嗎？

不會
18.45%81.55%
2021-05-04-2021-05-07

諾富特飯店群聚感染人數攀升，您覺得是因為政府在華航機師確診後沒做好後續匡列、追蹤等防疫措施嗎？

不是
71.25%28.75%
2021-05-04-2021-05-07
即時
推薦閱讀