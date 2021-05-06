自撞車禍「業力使然」　法師淡定接受無常

日前高雄前鎮區一心、民權中油加油站內發生一起自撞車禍，一名年約60歲的蔡姓男子自稱是位法師，疑因誤踩油門，暴衝撞破加油站內的水泥花圃，嚇得加油站店員當場愣住，該名「法師」見到員警到場，冷靜地說道「每一個人都有他的業力，無常來了，我們就要面對它，然後接受它、處理它、放下它」，讓處理車禍的員警聽了也是會心一笑。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-05-06 14:48:39｜2021-05-06 14:50:05
前鎮分局復興所所長林楓凱表示，該名「法師」疑似誤踩油門暴衝，撞破撞加油站圍牆，警員陳威丞、翁佳妘接獲民眾報案到場時，就見加油站水泥做成的花圃被撞破，且轎車車頭嚴重凹陷毀損，但法師不但不慌張，還意外冷靜地向處理員警闡述佛法。
該名「法師」冷靜地向警方表示：「無常每一天都在發生，每一個人都有他的業力，業力遇到時間使然，因緣匯聚的時候，無常就會發生，無常來了，我們就要面對它，然後接受它、處理它、放下它，我現在心裡是很平靜的，阿彌陀佛」，讓處理車禍的員警聽了不禁會心一笑。
經警方調查，法師並無酒駕情形，但因該起車禍撞擊力道劇烈，加油站的水泥花圃和法師的轎車都嚴重毀損，若繼續上路可能會有安全疑慮，警方遂協助蔡姓法師聯絡拖吊公司對前來協助處理，並與保險公司做聯繫，法師對警方即時的協助深表感激之意；前鎮警分局也呼籲民眾，開車時切勿分心，並請駕駛朋友千萬不要疲勞駕駛，充分休息再開車上路，以保障自身與其他用路人安全。