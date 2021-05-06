【新冠肺炎】新增1例本土病例　為機場防疫旅館員工

【新冠肺炎】新增1例本土病例　為機場防疫旅館員工
【新冠肺炎】新增1例本土病例　為機場防疫旅館員工

健康醫療網

2021-05-06 15:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增1例本土COVID-19確定病例(案1174)，為本國籍30多歲男性，為機場防疫旅館工程部員工，近期無出國史，因業務需要，經常與房務部往來，並與案1120及案1129有密切接觸。

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機場防疫旅館員工確診　發病前已隔離

指揮中心表示，案1174於4月29日配合機場防疫旅館清空計畫前往集中檢疫所，當日採檢之核酸檢測及血清抗體皆為陰性，5月3日起陸續出現喉嚨痛、發燒及肌肉痠痛等情形，5月4日回報症狀後，由檢疫所安排至醫院採檢，於今日確診(Ct值17)。由於個案發病前2天至住院隔離前皆在集中檢疫所，未與他人接觸，故無匡列接觸者。

旅館截至目前共計5名員工確診

指揮中心指出，該旅館截至目前共計5名員工確診(案1120、案1127至案1129、案1174)；另4月19日至4月28日期間於該旅館工作之外包商、工讀生及離職員工等共80人，皆已採檢核酸及血清抗體，其中核酸檢測73人陰性、1人陽性(案1145)、6人檢驗中；血清抗體61人陰性、19人檢驗中。

指揮中心統計，截至目前國內累計212,632例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含210,385例排除)，其中1,173例確診，分別為1,028例境外移入，95例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及11例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1,075人解除隔離、86人住院隔離中。



資料來源：健康醫療網 【新冠肺炎】新增1例本土病例　為機場防疫旅館員工

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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