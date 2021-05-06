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指揮中心說明，截至5月6日止，國內AstraZeneca COVID-19疫苗庫存量約24萬劑，為提升疫苗接種可近性，目前全臺已有330個接種點可提供COVID-19疫苗接種服務，後續將視接種進度及疫苗供應期程與數量再陸續擴增。指揮中心表示，為增加疫苗接種便利性，提升接種意願，符合現階段開放之實施對象者，除可透過接種預約網址、COVID-19疫苗接種服務專線預約COVID-19疫苗接種事宜，亦可直接攜帶健保卡與身分證明文件，至 COVID-19疫苗接種合約院所或已經開始提供接種服務之衛生所，經醫師評估後完成疫苗接種。
打疫苗提升保護力 鼓勵公費對象接種
指揮中心表示，依據最新國外接種計畫實施後追蹤研究顯示，相較於未接種疫苗的人，接種疫苗能有效降低感染機率及感染後重症、住院及死亡的風險。由於接種疫苗後，身體需要時間產生保護性抗體，指揮中心呼籲符合公費接種對象之民眾踴躍前往接種，接種前應與醫師討論評估相關風險，接種後應於接種單位或附近休息並觀察至少30分鐘，無恙後再離開。
資料來源：健康醫療網 【新冠肺炎】建立社區群體免疫 軍人、長輩開放打疫苗
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