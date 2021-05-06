A酸治痘有效？　 食藥署警示「1族群」別自行服用

A酸治痘有效？　 食藥署警示「1族群」別自行服用
A酸治痘有效？　 食藥署警示「1族群」別自行服用

健康醫療網

2021-05-06 15:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】尋常性痤瘡，就是俗稱的青春痘，經常困擾著注重門面的年輕男女，尤其是正在發育的青少年。食藥署提醒，為了對抗惱人的青春痘，應該保持良好的清潔習慣與正常作息，尋求藥品治療也可以達到不錯的效果；其中Ａ酸可調節細胞角質化及發炎過程，活化細胞新生，是目前最常用來治療青春痘的藥品。

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懷孕婦女口服A　恐致胎兒發生先天性異常

使用Ａ酸指示藥品前，必須詳閱藥品說明書，因有動物試驗顯示，懷孕婦女口服A酸，可能導致胎兒有先天性異常風險；雖然外用A酸製劑經皮膚吸收量微小，但其對孕間的安全性及有效性尚未被確立，因此建議婦女使用期間應避孕，孕婦或有計畫懷孕的婦女於使用前則應先洽醫師進行評估再行使用。

外用A酸製劑　過量使用易增副作用

外用A酸製劑建議一天擦1～2次，使用前應先用肥皂清洗患部皮膚、去除油脂，待乾燥15～20分鐘後再塗抹藥品。而外用Ａ酸的常見副作用為局部紅腫或脫皮，因此不適合塗抹在眼周或口、鼻等黏膜組織，也不可塗抹在損傷的皮膚或超過兩個手掌大的面積；值得注意的是，過量使用不但不會提高療效，反而可能增加副作用。

醫囑使用Ａ酸　安心除痘更青春

口服Ａ酸製劑為處方藥，必須由醫師診治、開立處方才可取得，且因具致畸胎性，禁用於具生育能力的婦女。至於外用的Ａ酸製劑，除了某些上市時間較短或濃度較高的藥品列為處方藥，其他外用Ａ酸製劑（例如濃度不超過0.1%之Tretinoin）則屬於指示藥品。

食藥署提醒，使用Ａ酸後如有任何不適，應立即詢問醫師或藥師；同一部位使用7天後，若狀況無改善或更惡化，也應停止使用並尋求專科醫師診治。



資料來源：健康醫療網 A酸治痘有效？　 食藥署警示「1族群」別自行服用

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