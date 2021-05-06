吊單槓、倒立拉腰舒緩疼痛可以嗎？　台大醫師揭「超慘下場」

吊單槓、倒立拉腰舒緩疼痛可以嗎？　台大醫師揭「超慘下場」
吊單槓、倒立拉腰舒緩疼痛可以嗎？　台大醫師揭「超慘下場」

健康醫療網

2021-05-06 16:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】很多人都有腰痛、下背痛的毛病，因此不少人都會以「拉腰」的腰椎牽引器來減輕不適。但食品藥物管理署指出，腰椎牽引治療並非人人都能做，不當使用甚至會有中風危機！

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腰椎牽引治療　非人人適合

臺大醫院復健部陳冠誠醫師指出，腰椎牽引治療的原理，是以醫療器材「腰椎牽引機」的機械力，依個人狀況調整牽拉力道，以達到減輕腰部椎間盤的壓力、使下背的小面關節產生輕微活動以減少發炎與疼痛、放鬆脊椎旁過度緊繃的肌肉、促進血液循環進而增加組織修復等。

不過，並非所有腰痛都能用腰椎牽引治療。陳冠誠醫師說明，急性扭傷與拉傷、急性發炎、腰椎骨折、脊椎腫瘤、懷孕婦女等都不適合，而骨質疏鬆症患者，則要經過專業評估是否合適再進行。

自己買設備、吊單槓拉腰　應諮詢後實行

施行腰椎牽引治療時，必須考慮多面向，因為一般民眾無法自行評估，所以必須有醫療專業者才能使用腰椎牽引機。

陳冠誠醫師解釋，拉單槓是以自身重量牽引，無法精準定量力道，同時，必須肩膀與手部需有足夠的肌力，肌力不足反而會讓肩部與手部的關節受傷，建議先諮詢醫生再實行。

倒立機、吊帶懸掛身體　恐造成身體危害

而民間流行的倒立機、以吊帶將身體懸掛在單槓上等舒緩方式，雖然也是用體重作牽引，但會讓腦壓、血壓、眼壓快速增加，造成暈眩及頭昏眼花，嚴重者會增加中風的風險；眼壓迅速增加可能導致視網膜及玻璃體受傷。

另外，使用倒立機還會增加頸椎壓力，可能導致頸椎病變，至於以吊帶懸掛身體，可能會因身體不穩導致摔傷，十分危險。

強化核心肌群　減少疼痛、症狀惡化

陳冠誠醫師建議，光靠被動的牽引治療來舒緩，效果有限，最好合併核心肌群的訓練，增加脊椎支撐、減少疼痛與惡化，建議可從簡單的棒式或橋式開始練習。



資料來源：健康醫療網 吊單槓、倒立拉腰舒緩疼痛可以嗎？　台大醫師揭「超慘下場」

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