P聯盟／「張克佑教練賞」年度教練獎紀念已故傳奇教頭
P. LEAGUE+ 日前公佈了年度教練獎項得主，而為了紀念已故的臺灣傳奇籃球教練張克佑，聯盟執行長陳建州先生特別徵詢張克佑教練家人的意見並獲得同意，決定將年度教練命名為「張克佑教練賞」，表彰張克佑教練一生對臺灣籃球的貢獻。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-05-06 17:06:31
張克佑教練過去是中華男籃隊教練，也是飛駝籃球隊末代教練，許多前國手都是他的麾下子弟，像是許晉哲、黃萬隆與「籃球博士」鄭志龍。本季剛以全票滿分拿下PLG首座年度教練的臺北富邦勇士總教練許晉哲表示，張克佑教練對他的教練生涯影響很大，尤其在飛駝時期透過張克佑教練的指導，讓他理解如何帶領一群明星球員打出應有的成績，而他也一直以張克佑教練為目標，如今能得到「張克佑教練賞」，是許晉哲教練對於「老大」張克佑教練至上的最高敬意。
在獎盃設計上，聯盟特別在年度教練獎座的正面，刻上「張克佑教練賞」等字樣，希望未來每位年度教練都能帶著張克佑教練的精神，繼續幫助臺灣籃壇發光發熱。而看到獎盃的設計，張克佑教練的女兒表示：「很感動聯盟對教練的心意，愛他尊敬他，讓這個獎延續教練的精神！」聯盟執行長陳建州先生也謝謝張克佑教練對他的指導與提攜，讓他可以繼續延續飛駝精神，勇敢地站在巨人的肩膀上前行，繼續為臺灣籃壇貢獻心力。