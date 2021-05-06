六度視察防疫團隊　蔡英文：母親節到更要提高警覺

總統蔡英文今下午第6度到防疫中心視察（圖/記者朱永強攝，2021.05.06）
▲ 總統蔡英文今下午第6度到防疫中心視察（圖/記者朱永強攝，2021.05.06）

記者胡宥心/台北報導

2021-05-06 17:46:45｜2021-05-06 17:51:12

肺炎疫情（COVID-19）升溫，總統蔡英文今（6）日前往疫情指揮中心視察。蔡英文會後發言，下週開放軍人、65歲以上長者接種疫苗，他希望國人多加利用；她也提醒，母親節假期將至，大家一定要小心再小心，讓過去一年多來台灣防疫的好成績可以延續下去。

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蔡英文表示，稍早指揮官陳時中的記者會上，大家都聽到今天新增案例13例，不論是境外、本土，防疫同仁都很辛苦，要做詳細疫調、隔離採檢，還有很多措施來努力阻斷傳播鍊，而她今天過來聽取報告，是要幫辛苦防疫團隊加油打氣，也要請國人一起注意疫情的變化。

蔡英文也說，利用這機會可以說明，多個案例活動足跡分佈在不同縣市，中央、地方都要提高警覺，必須要團結防疫，再過幾天母親節就到了，面對母親節假期一定要小心再小心，過去一年多來台灣防疫好成績可以延續下去。

蔡英文表示，疫苗接種指揮中心已經放寬公費疫苗接種標準，醫護防疫人員、高接觸第一線工作人員，包括防疫旅館、車隊、機組成員等，這些同住家屬、家人都可以來施打，而下週一會開放軍人跟65歲以上長者接種，請國人多加利用，我們提供自費接種管道，各縣市都有可以接種的院所。

蔡英文說，政府也宣布要實施疫苗接種假，請國人注意指揮中心的資訊，做相關詢問，並進行接種，可以保護更全面，接種人越多台灣越安全。她強調，希望在同舟共濟努力下，台灣可以一起克服挑戰，度過這次疫情挑戰。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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