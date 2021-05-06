倡王室改革被捕　泰國人權律師獄中染武漢肺炎

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阿農由於參與去年9月19日在曼谷皇家田廣場前的抗議，遭到警方以觸犯刑法112條冒犯君主罪（lesemajeste）為由逮捕關押，阿農從今年2月9日關押在曼谷監獄（Bangkok Remand Prison），至今未獲保釋。
人權團體「泰國人權律師」（Thai Lawyers forHuman Rights）今天表示，阿農在獄中出現高燒、暈眩和噁心症狀，檢驗之後確認感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）。
司法部矯正署今天發布新聞稿證實阿農染疫，並指出阿農是昨天確診，已送醫院治療。
阿農是第二位在關押期間確診武漢肺炎的民運人士，第一位是4月24日確診的初吉亞（Chukiat Sangwong）。
2020年7月以來泰國各地掀起學運浪潮，抗議團體要求總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）下台、修憲及王室改革。抗議自10月中開始升溫，王室改革成為示威焦點，也吸引全球媒體目光。
但今年初泰國政府開始以冒犯君主罪的罪名逮捕多名示威人士，除了阿農外，知名學生領袖帕努莎雅（Panusaya Sithijirawattanakul）、巴利（ParitChiwarak）及帕努彭（Panupong Jadnok）都被逮捕關押。
巴利3月16日起在獄中發起絕食運動，直到4月30日因為健康狀況惡化被送到醫院治療，人權團體和巴利的母親在他關押期間曾10次申請保釋，但法院都未批准。（編輯：郭中翰）1100506