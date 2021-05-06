育嬰留停新制　不用一次請到6個月

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爸爸媽媽若有育嬰需求，依照法律規定可以申請育嬰留停，現行規定是3歲以下子女可以請最多2年的育嬰假，且可以同時請領最多6個月的育嬰留停津貼。
不過，這次規定放寬，勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，政府拍板放寬育嬰留停政策，包含雙親可以同時請領育嬰留停以及育嬰留停津貼，請育嬰假時也不需要一次就請6個月。
黃維琛表示，現行法律規定，受僱者申請育嬰留職停薪，應事先以書面向雇主提出，而育嬰留職停薪期間，每次以不少於6個月為原則，若要低於6個月必須與雇主協商。
而這次則是放寬規定，申請期間可以少於6個月，但不得少於30天，且少於6個月的次數以2次為限，且必須提前預告雇主。
黃維琛說，原本法條並沒有規定要多久以前告知雇主，但這次放寬後，後續會規定一定天數前須預告雇主，至於是要多久以前，之後會參考現行勞動法規中的離職、資遣及解僱等預告天數研議。
在彈性工時部分，現行性別工作平等法規定，受僱於僱用30人以上雇主的受僱者，為撫育未滿3歲子女，可以向雇主請求每天減少工作時間1小時並不給報酬，或是調整工作時間，且雇主不得拒絕。
黃維琛表示，這條將另外訂定規定，若是受僱於未滿30人事業單位的勞工，經勞雇協商，也可適用性別工作平等法有關減少1小時工時或調整工作時間規定。
至於產檢假天數增加部分，黃維琛說，產檢假從5天增加為7天，增加的2天由政府發給勞工實際薪資、雇主不須負擔；而育嬰留停津貼加碼至8成，黃維琛說，6成將由就保基金支出、2成則由政府出。（編輯：陳政偉）1100506