讓行車更順暢　輕軌大順路段將調整施工圍籬

高雄環狀輕軌大順一路(龍勝路至龍德路)段工區完成施工圍籬架設後，捷運局表示透過交通局智運中心經過幾天的觀察施工路段及周邊替代車流，施工路段車流量有稍減趨勢，替代道路明誠路、同盟路車流量有稍增趨勢。同樣地，透過科學數據計算能看出，平均車速經由號誌秒數週期放大的關係，行經施工路段平均車速甚至有加快的趨勢，行經的時間也略為減少，顯示市府各項交維配套措施已見成效。
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-05-06 19:58:05
捷運局表示後續隨著工程推動，將調整施工圍籬範圍以利用路人行車空間更順暢，將施工所帶來的不便降到最低，並請用路人體諒施工期間之不便，多多包涵，大家一起渡過施工期。
捷運局表示目前施工路段為大順路（龍勝路至博愛路）段，將於道路中央架設施工圍籬進行排水箱涵改建及輕軌主體工程施工，施工順序採街廓區間圍設，後續會依工序逐漸架設至博愛路段，架設圍籬前會透過透過多元管道(警廣、官網、臉書、line官方群組、垃圾車廣播等)傳播讓市民知道施工訊息，工區沿線將逐漸取消路邊汽、機車停車格位，並設置汽車臨停彎與公車彎，施工期間維持雙向各一快一慢車道通行，並於各橫交道路設置工區出入口，原有公車站、人行道亦維持正常通行。
另外，捷運局再次呼籲施工期間建議駕駛人多利用鄰近南北向替代道路（中華路、博愛路、民族路），東西向替代道路（大中路、明誠路、同盟路、十全路、九如路）提早改道，以疏解大順路段之車流。行經此施工路段請務必放慢車速、注意行車安全。