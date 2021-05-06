水喝太少小心血栓！醫：易中風、心肌梗塞，別渴了才喝水！

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義大醫院家庭暨社區醫學部預防醫學科主任洪暐傑醫師表示，血栓的形成原因主要分成３大類，包括了凝血狀態、血流異常、血管內皮細胞受損。如使用避孕藥者、罹患腫瘤、抽菸、肥胖等族群易有凝血異常。搭飛機、久臥在床、久坐不動、行動不便、靜脈曲張則容易出現血流異常。日常生活受傷導致血管破裂、感染等，則可能造成血管內皮細胞受損。３者也可能同時存在，情況越多越容易引起血栓，3者皆有則血栓機率更高。其中身體缺水就與凝血狀態、血流異常有關。
缺水各器官都受影響，包括中風、心肌梗塞！
洪暐傑醫師解釋，人體約有７成是水份所組成，身體各處都需要水，也包括了心、腦、肺、肝、腎等各大重要器官，身體缺水將不僅容易讓血液呈現濃稠的狀態形成凝血，也將導致身體各處血流下降容易阻塞，兩項血栓風險提升，各器官的不良影響機率也會升高，包括心肌梗塞、腦中風、腎衰竭、肝衰竭、肺栓塞等。
喝水２大ＮＧ習慣，別拿咖啡、茶當水！
衛福部建議成人應每日飲水達1500CC，不過許多民眾也常見有不良喝水方式，例如口渴了再喝水就好，或以可樂、手搖飲、含糖飲料、咖啡、茶飲當作水份來源。洪暐傑醫師表示，錯誤飲水習慣可能出現其它問題，適時適量補充水份才能幫助維持健康。
洪暐傑醫師說明，當身體出現口渴訊號時，代表身體已經呈現缺水狀態，這時才補充些許水份是解除當下口渴，未必真正解決體內的缺水問題，恐怕讓身體長期處於缺水狀態而不自知。當發現尿量減少、顏色變深時，往往已是身體嚴重缺水的警訊，應盡快補充水分。
只喝茶飲或飲料，也許能補充到水份，但飲料中含有其他對健康不利的成份，例如咖啡、茶飲含有咖啡因，攝取過量容易造成腸胃刺激、胃食道逆流、甚至咖啡因成癮。再加上茶葉跟咖啡有利尿作用，更容易將水份排出體外。至於可樂、手搖飲、含糖飲料「當水喝」更危險，糖份是最甜蜜的毒物，長期過量食用不但易造成肥胖，也容易引起高血脂、高血糖、糖尿病。
避免缺水釀血栓，風險族群留意補充水份！
洪暐傑醫師提醒，正常的喝水對人體而言非常重要，部分不易補水或水分容易流失的族群更是要注意，如外送員、廚師、工人需長時間在高溫環境工作容易流失水分；上班族常常需要在冷氣房內工作，身體水分易在無形中蒸發；運輸業司機、無塵室工作者，則因為工作型態無法經常如廁，飲水量自然得控制，因此更容易缺乏水份補充，不僅易讓身體缺水，也有較高的泌尿道感染風險。建議工時期間仍要多喝水，避免健康亮紅燈。
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