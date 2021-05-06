台南學童手繪燈籠日本景點看的到　黃偉哲：祈願台日平安

「工匠之鄉」入口的休息區，環繞四周掛上約350個燈籠，邀請大家漫步欣賞台南來的燈籠。（圖／台南市政府提供）
▲「工匠之鄉」入口的休息區，環繞四周掛上約350個燈籠，邀請大家漫步欣賞台南來的燈籠。（圖／台南市政府提供）

記者鄭婷襄／台南報導

2021-05-06 21:25:05｜2021-05-06 21:27:59

今年年初農曆春節於台南市中西區中正路消防隊外牆展示的手繪燈籠，獲得極大迴響，台南市政府日前將卸展的燈籠約560個寄到日本友好城市水上町，在日方籌備規劃之下，終於趕在黃金週假期間，在水上町人氣景點「工匠之鄉」及人潮眾多的JR新幹線上毛高原車站展示，展示期間自5月1日起至5月31日止。

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▲水上町的豐樂館位於「工匠之鄉」入口的休息區，環繞四周掛上約350個燈籠，還有燈籠展示象徵台南日本友好意涵的相關說明。（圖／台南市政府提供）
▲水上町的豐樂館位於「工匠之鄉」入口的休息區，環繞四周掛上約350個燈籠，還有燈籠展示象徵台南日本友好意涵的相關說明。（圖／台南市政府提供）
台南市長黃偉哲表示，台南在農曆元宵節懸掛燈籠藉以趨吉避凶，此次寄到日本展出，不僅跨海傳遞台南的友情和祝福，還有介紹台南傳統文化，最重要的是，盼望疫情早日結束，祈求日本的友人一切平安順利，且這批燈籠由台南中小學生以「祀典武廟火德星君（火神）護佑．平安祈福」主題親手繪製，正與水上町豐樂館供奉全日本最大的火神「烏鴉天狗」互相呼應，兩地首次以防火、防災宣傳進行交流，別具意義。

台南市政府指出，水上町的豐樂館位於「工匠之鄉」入口的休息區，環繞四周掛上約350個燈籠，日光照耀隨風搖曳，美侖美奐適合取景拍照，邀請大家漫步欣賞台南來的燈籠； 而JR新幹線上毛高原車站的展示點掛上約50個燈籠，也特別展示了由台南市長黃偉哲市長簽名及消防局長署名手寫的大型紅色燈籠，增添喜氣。

▲JR新幹線上毛高原車站的展示點掛上約50個燈籠，也特別展示了台南市長黃偉哲的簽名及消防局長署名手寫的大型紅色燈籠，增添喜氣。（圖／台南市政府提供）
▲JR新幹線上毛高原車站的展示點掛上約50個燈籠，也特別展示了台南市長黃偉哲的簽名及消防局長署名手寫的大型紅色燈籠，增添喜氣。（圖／台南市政府提供）
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