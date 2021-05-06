預防犯罪宣導多元化 新北警少年隊與國中生PK保齡球
新北市政府警察局少年隊為宣導反毒、反暴力、反飆車幸福新觀念，跳脫以往入校宣導的方式，一起與網愛全人基金會舉辦「保齡球！我來囉！」友誼賽，由少年隊隊長林柏宏率同仁與臨近國中在校同學，進行保齡球PK大賽。
記者陳志仁／新北報導
2021-05-06 23:59:34｜2021-05-07 00:00:31
少年隊表示，多位員警在賽程中頻頻洗溝，大嘆比辦案還困難，另有幾位學生是人生中第一次打保齡球，連球該如何拿都不會；為此，林柏宏親自教學，結果青出於藍，勝於藍，打出多次全倒，最後由少年隊偵查員陳駿烽以完美轉身的一記洗溝球，結束這場逗笑的友誼賽。
少年隊賽後也購買青少年最愛的炸雞一起享用，青少年彼此分享最喜歡做的事，分別是交朋友、打撞球及打電玩；此外，許多青少年都是首次參加這樣的活動，大家都開了眼界，活動中除建立人際的關係外，還能吸收到各類預防犯罪的新觀念，頻頻說下次還要再參加。
少年隊指出，這次的活動是警察局新嚐試，跳脫以往傳統的宣導模式，希望藉由不同的多元化宣導、球隊合作精神，讓孩子們學習以不同角度思考，建立正確的價值觀，勇於拒絕各項的誘惑，選擇正確人生方向；因考量場地及疫情的因素，所以各校僅能遴選幾名學生代表出席。