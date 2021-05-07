台灣「1古早味飲料」南韓爆紅！網瘋買：跑5家超商都沒了

▲南韓網友在推特分享喝到台灣的一款鋁箔包飲料，味道令他相當難忘。（合成圖／翻攝自推特@goodssalhapssal）
▲南韓網友在推特分享喝到台灣的一款鋁箔包飲料，味道令他相當難忘。（合成圖／翻攝自推特@goodssalhapssal）

編輯中心/綜合報導

2021-05-07 07:27:16

台灣不僅手搖飲料店林立，超商、超市的飲品種類也十分多元。日前，一名南韓網友在推特分享喝到台灣的一款鋁箔包飲料，味道令他相當難忘，並稱是「童年時代夏天的滋味」，貼文曝光立刻引發網友瘋傳，更讓該款飲料在南韓爆紅。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在文中分享一款台灣的鋁箔包飲料，感動的說「齁！這台灣飲料引進韓國了呢」，形容其味道有點像是知名品牌Capri Sun的葡萄果汁，之中又混合了綠茶的香甜，冰涼的味道喝起來像極了「童年時代夏天的滋味」。

畫面中可見，該款紫色鋁箔包的飲料，正是台灣知名品牌泰山的「冰鎮葡萄綠茶」，上方還有白葡萄和紫葡萄的圖示，看起來相當清涼解渴，不過這款飲料在台灣市面上似乎並不常見。

▲南韓網友在推特分享喝到台灣的一款鋁箔包飲料，味道令他相當難忘。（圖／翻攝自推特@goodssalhapssal）
▲南韓網友在推特分享喝到台灣的一款鋁箔包飲料，味道令他相當難忘。（圖／翻攝自推特@goodssalhapssal）
貼文一出，隨即引發逾3000名網友瘋傳，引發南韓網友熱烈回響「一定要冰冰的喝」、「哪裡有賣啊」、「我跑了附近5間便利商店都買不到，到底哪裡有呀」、「救命這超好喝，我要去超商買一罐」；不過，有台灣網友看完卻認為「這有點像小時候喝感冒糖漿的味道」。

▲有網友跑了5間便利商店，都找不到冰鎮葡萄綠茶。（圖／翻攝自推特@goodssalhapssal）
▲有網友跑了5間便利商店，都找不到冰鎮葡萄綠茶。（圖／翻攝自推特@polonzzan）
此外，也有不少南韓網友點名懷念台灣的「多多綠茶」，直呼「希望多多綠茶也能快點引進」、「好想快點去台灣喝多多綠茶！」（編輯：賴詠璿）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

繼續作答
羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

繼續作答
您認為減碳、非核、經濟和環保之間，能夠取得平衡嗎？

您認為減碳、非核、經濟和環保之間，能夠取得平衡嗎？

繼續作答

PK擂台

您認為是否應該要公布防疫旅館名單？

是，要公佈
否，不用公布
92.03%7.97%
2021-05-05-2021-05-08

華航機師染疫延伸諾富特飯店，居家隔離人數創新高！此事件會讓你增加意願去打疫苗嗎？

不會
18.4%81.6%
2021-05-04-2021-05-07

諾富特飯店群聚感染人數攀升，您覺得是因為政府在華航機師確診後沒做好後續匡列、追蹤等防疫措施嗎？

不是
72.73%27.27%
2021-05-04-2021-05-07
即時
推薦閱讀