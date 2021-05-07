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1. 肝臟的代謝能力有限，定期處理的量有限，若是過量飲酒或酗酒時，反而會加重肝臟的負擔。
2. 濫用酒精會使細菌在腸道內生長，最終通過腸壁轉移到肝臟，導致肝臟受損傷，引起肝臟疾病。
3. 飲酒過量會影響心臟，使心臟變得虛弱和不規則的心律異常，甚至提高罹患高血壓的風險。
4. 飲酒過量會導致胰腺炎或胰腺炎症。
5. 飲酒過量會提高，例如口腔癌、食道癌、喉癌、肝癌和乳腺癌等風險。
6. 酒精會使免疫系統降低，如果經常貪杯飲酒，比不喝酒的人更容易患感冒、流感或其他疾病。
酒精累積太多體內 肝臟負荷不了會受傷
Menon醫學博士說，肝臟通會過氧化的過程來解毒並清除血液中的酒精。一旦肝臟完成這個過程，酒精就會分解成水和二氧化碳。當酒精在體內積聚時，它會破壞細胞，進一步傷害器官。但是，當攝入過多的酒精會使肝臟無法及時代謝時，便會對身體造成損害，首當其衝就是肝臟。而酒精的氧化代謝物有可能會產生抑制肝臟脂肪氧化的分子，隨後導致脂肪肝。
不明原因的體重減輕 應提高警覺做檢查
常見脂肪肝、早期酒精性肝炎等與飲酒過量有關。貪杯飲酒會導致肝纖維化，最後導致肝硬化。好消息是，如果可以完全戒酒，脂肪肝通常在4到6周內有機會改善。Menon博士說，肝硬化是不可逆的，儘管戒酒，很可能導致肝衰竭。假如飲酒量過多，出現皮膚呈現發黃狀態、右上腹部疼痛，或者有不明原因的體重減輕等異常，應就立刻去看醫生。
參考資料：6 Surprising Ways Alcohol Affects Your Health — Not Just Your Liver
資料來源：健康醫療網 不酒駕也不飲酒過量 不只傷肝還傷全身
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