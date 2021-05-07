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台灣年輕病友協會於去年成立，首發任務便是進行乳癌病友的一對一深度訪談，並做質化分析，盤點出「抗癌必知五大面向」，幫助癌友掌握即將面臨的狀況、快速入門。除了常見的落髮、噁心等化療副作用之外，事實上年輕乳癌病友還會面臨到生育問題，要不要生？該如何保留生育能力？都成為新的困擾。
擔任內容總監製的張金堅教授表示，過去病友接觸到的資訊多半偏醫學面，專業性高比較深澀，因此這本手札特別使用表格化、口語化的呈現方式，淺顯易懂，能讓癌友較好吸收。他大讚手札內容設計活潑，「比醫師說得更貼切、比衛教單張說明得更好理解」，對準備「啟程」治療的癌友有極大幫助。
學姊們經驗分享 面對乳癌不孤單
台灣年輕病友協會理事長潘怡伶（Mina）說：「許多癌友對疾病的恐懼，大多來自後續未知的治療歷程！」因此透過「學姊們」的經驗分享，可以瞭解到療程中可能遭遇的境況以及選項，即使面對醫療團隊的解說有所疑惑時，也能在手札中找到答案，讓癌友們感受到：「面對乳癌，妳不孤單」，是協會推動這項專案最重要的目的。
從治療到日常照護 包含財務規劃、生育保存計畫等
身為年輕病友社群「我們都有病」共同創辦人之一的劉桓睿說，罹患乳癌就像是被迫開啟一段旅程，他編撰手札特別以「旅程」為主題，採「旅遊手札」的方式呈現，降低病友的緊張與恐懼。從治療面的衛教知識，到日常生活的後勤照護（飲食、運動、環境、心理支持）等面向，甚至包含財務規劃、生育保存計畫、親友溝通守則等，手札中均詳細羅列，幫助病友因應，與醫師溝通也更能切中核心。
病友凱西與Angel也分享，有許多學姊們的經驗參考，可以降低許多未知的恐懼，以及更能正確面對副作用，手札能幫助非常多。經過一年多的策劃、執行，這本集結48位乳癌病友深度訪談，電子版的乳癌旅行手札，能幫助乳癌姊妹們快速做好相關準備，是治療「啟程」前必備的工具書，也是最暖心的陪伴。
▲「乳癌旅行手札」將開放在「我們都有病」的官方網站，提供民眾免費下載。
資料來源：健康醫療網 集結乳癌病友深度訪談 國內推出首本手札
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