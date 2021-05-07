吃重鹹多喝水就能排鈉嗎？營養師：補高鉀食物更有效

吃重鹹多喝水就能排鈉嗎？營養師：補高鉀食物更有效
吃重鹹多喝水就能排鈉嗎？營養師：補高鉀食物更有效

Heho健康

2021-05-07 11:01:30

在吃完重鹹的一餐之後，我們常會覺得特別口渴，會想一直喝水，甚至會覺得多喝水就可以幫助鈉排出，Heho 營養師宜庭要提醒大家，補充足夠水分固然重要，但更好的作法是要補充足夠的鉀離子，平衡體內電解質。

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衛福部建議成人每天鈉總攝取量上限是 2400 毫克，也就是 6 公克食鹽（約一茶匙），但由兩次國民營養健康狀況變遷調查結果發現，國內 19-30 歲的年輕世代男生、女生每天鈉攝取高達 4599 毫克及 4096 毫克，達建議量的 1.9 倍和 1.7 倍！

吃太鹹多喝水可以幫助排鈉？

當飲食中吃太鹹，身體攝取過高的鈉，為了維持平衡的滲透壓，身體會透過刺激口渴反應喝更多水，並刺激讓腎臟保留更多水分，所以會容易有水腫、眼皮浮腫的狀況，甚至會加重心血管系統和腎臟的負擔。

這時候補充足夠的水分可以幫助身體的循環代謝，但要直接透過尿液排出更多的鈉的能力有限，如果一下子吃進太多鈉，身體會需要 2-3 天的時間重新達到鈉平衡，無法直接緩解吃太多鈉造成的傷害。心肺衰竭或腎臟病患者喝太多水，反而會增加器官負擔，甚至有危及生命。

高鉀食物幫助鈉排出 有助改善高血壓

最根本的改善方式當然是控制鈉的攝取量，降低鈉攝取可以改善高血壓已是經醫學實證的事實。但是難免會有不小心吃太鹹的時候，建議可以多補充「高鉀」食物，透過調整鈉和鉀的比例，達到降低血壓的作用。



一般人腎臟功能正常者，多攝取來自食物中的「鉀離子」，鉀的最低需求量約為一天 2000毫克，當攝取量達到 4700 毫克時有助於改善高血壓；但要特別注意的是，腎臟病患者因無法透過腎臟排除鉀離子，必須嚴格限制鉀的攝取，所以不建議食用以下高鉀食物（每份 > 300 mg）

  1. 青菜類：川七、莧菜、菠菜、空心菜、荸齊、茼蒿、紅莧菜、白鳳菜、韭菜、黑甜菜、青花菜、芹菜、甘薯葉、苜蓿芽、草菇、金針菇、柳松菇、洋菇、猴頭菇
  2. 水果類：美濃瓜、哈蜜瓜、木瓜、玫瑰桃、奇異果、草莓、聖女蕃茄
  3. 全穀根莖類：山藥、皇帝豆、南瓜
  4. 奶類：牛奶、優格
  5. 其他：雞精、肉湯、低鈉鹽、梅子汁、水果乾
參考資料

Relationship between Sodium Intake and Water Intake: The False and the True

光田綜合醫院─高鉀飲食

文/吳宜庭 圖/巫俊郡



本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 吃重鹹多喝水就能排鈉嗎？營養師：補高鉀食物更有效

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