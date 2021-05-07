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吃太鹹多喝水可以幫助排鈉？
當飲食中吃太鹹，身體攝取過高的鈉，為了維持平衡的滲透壓，身體會透過刺激口渴反應喝更多水，並刺激讓腎臟保留更多水分，所以會容易有水腫、眼皮浮腫的狀況，甚至會加重心血管系統和腎臟的負擔。
這時候補充足夠的水分可以幫助身體的循環代謝，但要直接透過尿液排出更多的鈉的能力有限，如果一下子吃進太多鈉，身體會需要 2-3 天的時間重新達到鈉平衡，無法直接緩解吃太多鈉造成的傷害。心肺衰竭或腎臟病患者喝太多水，反而會增加器官負擔，甚至有危及生命。
高鉀食物幫助鈉排出 有助改善高血壓
最根本的改善方式當然是控制鈉的攝取量，降低鈉攝取可以改善高血壓已是經醫學實證的事實。但是難免會有不小心吃太鹹的時候，建議可以多補充「高鉀」食物，透過調整鈉和鉀的比例，達到降低血壓的作用。
一般人腎臟功能正常者，多攝取來自食物中的「鉀離子」，鉀的最低需求量約為一天 2000毫克，當攝取量達到 4700 毫克時有助於改善高血壓；但要特別注意的是，腎臟病患者因無法透過腎臟排除鉀離子，必須嚴格限制鉀的攝取，所以不建議食用以下高鉀食物（每份 > 300 mg）
- 青菜類：川七、莧菜、菠菜、空心菜、荸齊、茼蒿、紅莧菜、白鳳菜、韭菜、黑甜菜、青花菜、芹菜、甘薯葉、苜蓿芽、草菇、金針菇、柳松菇、洋菇、猴頭菇
- 水果類：美濃瓜、哈蜜瓜、木瓜、玫瑰桃、奇異果、草莓、聖女蕃茄
- 全穀根莖類：山藥、皇帝豆、南瓜
- 奶類：牛奶、優格
- 其他：雞精、肉湯、低鈉鹽、梅子汁、水果乾
Relationship between Sodium Intake and Water Intake: The False and the True
光田綜合醫院─高鉀飲食
文/吳宜庭 圖/巫俊郡
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 吃重鹹多喝水就能排鈉嗎？營養師：補高鉀食物更有效