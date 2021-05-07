特企／中市府尋覓中部潛力新星　業師媒合會等你來挑戰

為協助臺中在地創業團隊，找尋豐沛創業資源，臺中市政府今(110)年度特別集結創業加速百強業師，舉辦3場次系列媒合會，預計公開徵選本市至少15組具潛力團隊參與，期待協助創業團隊「成功創業，創業成功」。





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經發局張峯源局長表示，為強化創業與在地產業資源介接，今年度將擴大舉辦產業業師媒合會，除創業加速百強業師外，更邀請到天使創業投資股份有限公司、台灣工研新創協會、創智智權管理顧問及國聯創投及在地公協會等各界重量級資源方參與，結合青商會、本市大專院校、中央育成計畫辦公室等單位，提供台中各領域具潛力之團隊、公司或二代、內部創業者等交流成長及各種商業合作可能。





首場媒合會訂於6月10日以「青年與天使的約會」打頭陣，邀請台灣工研新創協會總會長暨聯茂電子股份有限公司創辦人高繼組進行Keynote Speech，並由天使創業投資股份有限公司、創智智權管理顧問、國聯創投、敘欣（上海）管理諮詢、麥格會計師事務所、友機園生技企業及以勒智庫有限公司等知名創投及產業代表，以就業博覽會形式與有興趣之團隊進行交流媒合，激勵更多有意願創業的團隊勇敢邁進；本次系列媒合會更邀請到在地公協會理事長擔任業師，並結合青商會「2021年在地優秀青年創業家選拔」活動，協助創業團隊成功打入產業鏈。為讓符合資格者運用媒合會機會表現自己，活動將提供「銷售模式及核心價值確認」、「公司財務及股權結構」、「募資簡報製作技巧」及「找尋目標顧客」等專業課程輔導，健全團隊體質與提高媒合成功率。





在市長盧秀燕「青秀台中」政見下，經發局設立青創夢想家單一服務窗口，提供資金協助、孵化培育、投資媒合、串聯交流、輔導取得政府資源等五大功能，打造臺中成為創業友善城市，近兩年來執行成果豐碩，其中創業孵化計畫成功案例不勝枚舉，如聯騏技研獲得美國CES 2020創新獎及入圍科技部台灣科技新創基地（TTA）團隊並取得350萬投資機會、青廷協助水產公司設計自動化設備、莫仔取得上市公司500





萬投資機會、優思瑪特與台中客運和全航客運簽訂合作意向書，並於58號及201號公車全面裝設「零接觸下車鈴」系統等，今年度將延續孵化計畫業師資源，擴大舉辦媒合會以期促成更多創業合作機會。



