拜登提65兆元基礎建設計畫　欲阻中國「搶地盤」

▲美國總統拜登警告，國會必須通過他所提出規模數兆美元的支出計畫，以復甦美國經濟，因為中國「正在搶我們的地盤」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登警告，國會必須通過他所提出規模數兆美元的支出計畫，以復甦美國經濟，因為中國「正在搶我們的地盤」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-05-08 05:57:10

（中央社路易斯安那州查理斯湖6日綜合外電報導）美國總統拜登今天警告，國會必須通過他所提出規模數兆美元的支出計畫，以復甦美國經濟，因為中國「正在搶我們的地盤」。

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法新社報導，民主黨籍的拜登今天在共和黨鐵票區的路易斯安那州發表演說，宣揚他2.3兆美元（約新台幣65兆元）的基礎建設計畫，以確保美國在全球舞台上的優越地位，並修復危險橋梁和道路。

這項計畫受到民主黨人歡迎，但共和黨籍國會議員不是認為這項計畫大肆揮霍而加以反對，就是另提更為節制的方案。

這項2.3兆美元的計畫不但要為道路運輸等傳統基礎建設提供資金，還要撥錢給寬頻網路和電動車研發等項目。拜登說，他的計畫會成功。

拜登在查理斯湖（Lake Charles）戶外演講台上表示，這是一項「重建美國、增加我國經濟動力，好讓我們能運輸貨物、能夠工作，在全球更具競爭力的藍領計畫」。

拜登演說時，身後是有70年歷史的卡爾克蘇橋（Calcasieu River Bridge），他說，這是一個美國主要橋梁嚴重過度使用的例子，不僅需要修繕，還要汰換。

拜登打算將公司稅率從現行21%提高至28%，以資助這項基礎建設計畫，但共和黨人反對。

拜登表示，美國需要著重研發的新願景，因為「中國人正在搶我們地盤。他們正在經濟上搶我們地盤。他們投資數以千億計美元在研究上」。

他說：「如果繼續這樣下去，他們就會擁有全球電動車市場。我們必須競爭。」

拜登預計下週在白宮與共和黨大老磋商。

拜登還宣傳規模1.8兆美元的「美國家庭計畫」（American Families Plan），意在擴大教育和社會保護措施，開銷將來自於向最富裕的人增稅。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1100507

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