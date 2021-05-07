又是蟑螂！新北市議員廖宜琨批辭修高中營養午餐加料

新北市議員廖宜琨
▲民進黨新北市議員廖宜琨質疑三峽辭修高中，收取高額學費及雜費，提供品質低劣的餐食供學生用餐。（圖／記者陳志仁攝，2021.05.07）

記者陳志仁／新北報導

2021-05-07 12:06:08

貴族般的收費，「貧」民般的品質！民進黨新北市議員廖宜琨今（7）日在市議會召開記者會，痛批新北眼中的貴族學校－三峽辭修高中，學生的營養午餐中居然蟑螂；三峽辭修高中校長張智回應，學校會努力改善與處理，也會聘營養師。

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廖宜琨今日陪同家長召開「營養午餐加料給學生進補，校方經由採購進行利益輸送？教育局卻仍查無不法？」的記者會，劉姓家長代表指出，食物發霉更是家常便飯，更誇張的是，還有完整的大蟑螂被包在油飯裡面，此事今年3月初就爆發，教育局有發函要求學校限期改善，但事後並無改善；家長痛心的表示，「市長說一條人命很重要，但辭修有1500人！」

廖宜琨怒斥，學校衞姓執董自108年到任至今，已撤換多位校長、總務、學務、會計各級主管及老師等20多人，學生家長多次向老師投訴餐食的品質拙劣，但所有老師受到高層壓力更是三緘其口；因此，家長們轉向新北市教育局舉報學校惡劣行徑尋求協助，但政府機關永遠只會用罐頭式的回覆來應付，令家長相當心灰意冷。

教育局體教科長魏佳瑜回應，目前就書面的資料分析中，也會請相關專業人員一同分析，並以專案方式查察，衛生、教育應同時處理，衛生單位將會介入，共同釐清問題；並坦言教育局在4月初就以收到大批陳情，大多是反應針對餐點的品質、衛生方面問題，教育局收集相關的資料後，會盡速派員前往查察，但不方便透露查察的詩間。

衛生局說，今年4月29日依食品良好衛生規範準則，前往辭修高級中學前往稽查，針對部分環境不符規定處如牆壁不潔、髒汙及排風口不潔等，已責令業者限期改正，倘複查仍不合格，可依違反食安法第8條處6萬以上2億元以下之罰鍰；另現場亦抽驗相關產品送驗，後續如檢驗結果不符規定，將依法處辦。

教育局事後補充，接獲陳情辭修高中午餐供應情形欠佳、餐廳環境不潔等問題，為了解該校午餐狀況，已去函調閱該校提供食材供應商、菜單、食材驗收紀錄、進貨憑證及菜單設計等資料，將安排專業人員審查相關資料，倘不符相關規範將請學校儘速改善；如有違法之處，將依照食安法、私校法規定嚴格處置，亦會結合相關局處全力協助輔導改善，維護學生權益。

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