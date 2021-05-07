年輕高血壓破2成5！恐影響腦心腎　正確量血壓掌握「722原則」

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）

今健康

2021-05-07 12:30:00

3成國人不知高血壓上身  無症狀難察覺？

我是廣告 請繼續往下閱讀
高血壓是全球性的健康議題，也是心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病、眼疾等重大慢性病的共同危險因子。根據108年衛福部統計資料顯示，國人因高血壓導致心血管疾病死亡，如心臟疾病、腦血管疾病及高血壓性疾病等，分別在十大死因第2位、第4位及第8位，已超過3.8萬人死亡，即每4.5人死亡中就有1人是死於高血壓直接相關的三種疾病。呼籲民眾重視測量血壓的重要性，加強對血壓的自我管理。

據106至109年國健署調查發現，18歲以上國人高血壓盛行率逾26%，邁入中年後，40歲以上更達38%，高血壓盛行率隨年齡增加而上升。此外，20歲以上近3成不知道高血壓已悄悄上身。

高血壓的成因是多面向性的，包括環境因素、體重過重、攝取過多鹽分與酒類、缺乏適量運動等。由於血壓升高時，多數人沒有明顯症狀，因此容易被忽視，而且高血壓可能造成很多後遺症，會影響腦部、心臟、腎臟和眼睛等。



血壓多少是正常？自我管理3C原則

血壓是血液流動時，衝擊血管壁所引起的壓力，正常血壓值應等於或小於120/80mmHg，當血壓達130/85mmHg即有偏高情形，140/90mmHg以上就代表有高血壓。國健署提醒民眾，掌握三個步驟，就能輕鬆做好血壓3C自我管理。

1C記得定期量血壓（Check）：

18歲以上民眾每年至少要量一次血壓，有高血壓家族史更應從年輕起養成定期測量血壓的習慣，並利用紙本或手機下載相關健康管理軟體紀錄血壓數值，除可自我監測血壓變化情形，亦可幫助醫療人員瞭解血壓控制情形，做為治療依據。

2C調整健康生活型態（Change）：

落實良好生活型態，如採低油、糖、鹽及高纖飲食、拒菸酒、適當運動（1天至少運動30分鐘），保持良好的身體狀態，有助於血壓控制，減少心血管疾病急性發作風險。

3C按時吃藥要牢記（Control）：

高血壓治療目標值依病人慢性疾病種類及年齡層不同，會有所差異。一般民眾仍建議至少維持在140/90mmHg以下，對於罹患慢性病及老人族群，血壓控制則更為重要，除落實良好生活型態，更需持續規律服藥，切勿擅自停藥，讓病情得到妥善的控制。



居家自我管理 血壓722原則

臺灣高血壓學會理事長高憲立醫師表示，很多人到醫院看病時才順便量血壓，這是不夠的，而且民眾到醫院通常比較緊張，血壓會升高，恐怕不準確。為了讓更多民眾注意到自己的血壓，並且測得準確的血壓，臺灣高血壓學會製作「2020臺灣居家血壓共識」，推廣居家血壓測量及722原則。

「7」：連續七天量測

「2」：早上起床後、晚上睡前各量一次

「2」：每次量兩遍，透過定期紀錄清楚掌握狀況，是做好血壓管理的重要關鍵。





以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

繼續作答
打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

繼續作答
羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

繼續作答

PK擂台

政府祭3大圓夢安心生養政策搶救少子化，你會因此考慮生小孩嗎？

會考慮
還是不想
8.33%91.67%
2021-05-07-2021-05-10

您認為是否應該要公布防疫旅館名單？

是，要公佈
否，不用公布
92.82%7.18%
2021-05-05-2021-05-08

華航機師染疫延伸諾富特飯店，居家隔離人數創新高！此事件會讓你增加意願去打疫苗嗎？

不會
19.01%80.99%
2021-05-04-2021-05-07

諾富特飯店群聚感染人數攀升，您覺得是因為政府在華航機師確診後沒做好後續匡列、追蹤等防疫措施嗎？

不是
73.71%26.29%
2021-05-04-2021-05-07
即時
推薦閱讀