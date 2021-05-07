年輕高血壓破2成5！恐影響腦心腎　正確量血壓掌握「722原則」

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據106至109年國健署調查發現，18歲以上國人高血壓盛行率逾26%，邁入中年後，40歲以上更達38%，高血壓盛行率隨年齡增加而上升。此外，20歲以上近3成不知道高血壓已悄悄上身。
高血壓的成因是多面向性的，包括環境因素、體重過重、攝取過多鹽分與酒類、缺乏適量運動等。由於血壓升高時，多數人沒有明顯症狀，因此容易被忽視，而且高血壓可能造成很多後遺症，會影響腦部、心臟、腎臟和眼睛等。
血壓多少是正常？自我管理3C原則
血壓是血液流動時，衝擊血管壁所引起的壓力，正常血壓值應等於或小於120/80mmHg，當血壓達130/85mmHg即有偏高情形，140/90mmHg以上就代表有高血壓。國健署提醒民眾，掌握三個步驟，就能輕鬆做好血壓3C自我管理。
1C記得定期量血壓（Check）：
18歲以上民眾每年至少要量一次血壓，有高血壓家族史更應從年輕起養成定期測量血壓的習慣，並利用紙本或手機下載相關健康管理軟體紀錄血壓數值，除可自我監測血壓變化情形，亦可幫助醫療人員瞭解血壓控制情形，做為治療依據。
2C調整健康生活型態（Change）：
落實良好生活型態，如採低油、糖、鹽及高纖飲食、拒菸酒、適當運動（1天至少運動30分鐘），保持良好的身體狀態，有助於血壓控制，減少心血管疾病急性發作風險。
3C按時吃藥要牢記（Control）：
高血壓治療目標值依病人慢性疾病種類及年齡層不同，會有所差異。一般民眾仍建議至少維持在140/90mmHg以下，對於罹患慢性病及老人族群，血壓控制則更為重要，除落實良好生活型態，更需持續規律服藥，切勿擅自停藥，讓病情得到妥善的控制。
居家自我管理 血壓722原則
臺灣高血壓學會理事長高憲立醫師表示，很多人到醫院看病時才順便量血壓，這是不夠的，而且民眾到醫院通常比較緊張，血壓會升高，恐怕不準確。為了讓更多民眾注意到自己的血壓，並且測得準確的血壓，臺灣高血壓學會製作「2020臺灣居家血壓共識」，推廣居家血壓測量及722原則。
「7」：連續七天量測
「2」：早上起床後、晚上睡前各量一次
「2」：每次量兩遍，透過定期紀錄清楚掌握狀況，是做好血壓管理的重要關鍵。
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