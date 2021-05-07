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所謂的肌少症，指的就是低肌肉質量，低體能表現，與低肌肉力量三大面向。在日常生活上，肌少症比較容易被發現的症狀包括有：行走速度變緩慢、腿部突然容易無力、無法舉起重物，甚至體重減輕，反覆跌倒等等。當出現這些狀況時，就要小心已經罹患了肌少症。
很多人誤以為肌少症只會發生在老年人身上，其實不然。臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區家庭醫學科主治醫師顏正中表示，曾經在門診遇到一位40多歲的女性患者，因為全身無力及體重減輕的症狀來就醫。經過詳細問診與檢查，發現她最近半年因為心情不好，加上疫情影響，待在家中時間變多，三餐不定時定量，也沒有出門運動，醫師懷疑可能是肌少症造成症狀。經過量測腿圍與身體活動檢查，發現都符合肌少症的標準，因此衛教患者必須在飲食上多攝取蛋白質，教導在家中也能輕易完成的運動，鼓勵病人改變生活習慣並定期回診追蹤。
確診肌少症 方法有這些
要確診肌少症，必須用量測儀器如DXA雙能量掃瞄儀或是BIA生物電阻抗分析去檢查身體肌肉量（即是上述低肌肉質量的證明），輔以用合格的握力器檢測握力，如果男性小於28公斤，女性小於18公斤即符合（即是上述低肌肉力量的證明）。但是這些檢查所費不貲且比較麻煩，顏正中建議，可以在家中用兩個簡單方法初步篩檢是否疑似肌少症。
第一種方法是量測小腿圍，小腿與地面呈90度用皮尺量測小腿肚最粗的地方，如果男性小於34公分，女性小於33公分即符合。第二種是坐在椅子上面，測量坐下起立5次所需的時間，如果大於等於12秒即符合（即是上述低體能表現的證明）。如果這兩項測試都符合，建議開始做營養及運動的改善計畫。同時也可以考慮就醫，讓醫師作整體評估，是否有其他共病症，如心臟病、關節炎、糖尿病、肝腎功能不良等等。
運動＋營養 改善肌少症
營養改善方面，需要注意的是蛋白質的攝取。簡單評估方式是一掌心大小的蛋白質食物，例如魚類，肉類，豆腐，蛋類等就是一份，一天要攝取到六份，另外還要早晚喝一杯奶類，整天的蛋白質攝取量才算足夠。運動改善方面，須注意的是要有重量的運動方式，才能維持肌肉量。可以依循下列方式每天施作：
1. 手拿寶特瓶將手肘彎曲10次，接著手拿寶特瓶高舉過頭10次。
2. 雙手拿寶特瓶向側邊打開10次。
3. 扶著椅背，小腿向後勾10次，然後向後抬腿10次。
4. 手扶椅背，腳往側邊打開10次。
5. 兩手叉腰，起立坐下10次。
6. 背靠牆壁，單腳踩板凳10次。
透過以上的居家運動學習，可以有效維持肌肉力量，避免肌肉流失。北市聯醫復健醫學部也有提供一份圖示衛教單張，讓民眾可以按圖索驥自我練習。
其實，所有人都會因年齡增長而造成肌肉量逐漸減少，但可以努力減緩肌肉流失速度與避免因為肌少症造成意外傷害。只要從日常生活的規律運動與飲食注意蛋白質攝取量，人人都能免於肌少症帶來的困擾與傷害。
資料來源：健康醫療網 全身無力不能跳？ 小心肌少症悄悄上身
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