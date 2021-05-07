離婚錯在比爾蓋茲？美媒：3子女全站在媽媽那邊

▲微軟創辦人比爾蓋茲與妻子梅琳達近日宣布離婚，有外媒引述消息來源指出，2人分開的過程其實並不算平和，而且很有可能是比爾蓋茲犯下大錯。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲微軟創辦人比爾蓋茲與妻子梅琳達近日宣布離婚，有外媒引述消息來源指出，2人分開的過程其實並不算平和，而且很有可能是比爾蓋茲犯下大錯。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-05-07 15:20:40

微軟公司(Microsoft)創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)與妻子梅琳達(Melinda)近日宣布離婚，結束27年婚姻，震驚全球，雖然聲明中並未提到決定分開的原因，但有外媒引述消息來源，聲稱2人的離異另有內情，並非和平分手，而且很有可能是比爾蓋茲犯下大錯。

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根據英國《太陽報》報導，知情人士透露，2人其實已經協商離婚好一段時間，而且梅琳達為了不讓親友與孩子受到外界過多騷擾，在離婚消息公布後，就租下每晚要價13.2萬美元(折合新台幣約369萬元)的加勒比海私人小島、卡利維尼島(Calivigny Island)，帶著3名子女和親近的家人、朋友到島上暫住。

消息人士也向美國知名娛樂新聞網《TMZ》表示，雙方的家人都被邀請到島上居住，唯獨比爾蓋茲，這是因為梅琳達和大部分的家人，都對比爾蓋茲的行徑感到憤怒，所以大家都站在梅琳達那邊，離婚這件事顯然醞釀已久。

在幾天前離婚消息剛傳出時，《TMZ》就已根據獨家取得的離婚訴請文件，指出梅琳達是因與比爾蓋茲的婚姻出現「無法挽回的破裂」而決定離婚；2人的長女珍妮佛(Jennifer Gates)也在事發後於社群媒體上po文，說他們一家人經歷了一段「充滿挑戰的時期」，希望外界能提供善意的支持並尊重其隱私，似乎也顯示這場家庭風暴已發生一段時間，而且讓捲入其中的每個人都相當難受。

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