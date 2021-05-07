我是廣告 請繼續往下閱讀
日本政府上個月宣布將東京、大版和其它兩個縣市設為緊急狀態，試圖控制東京奧運前感染率攀升，但日本疫情情況不穩定，日本政府宣布將原定將於11日要結束的緊急措施延期至31日。日本經濟大臣西村康俊（Yasutoshi Nishimura）上週五坦言，原定於11日結束的緊急措施尚未能遏制感染人數的急劇上升。
東京感染有下降 大阪醫療負擔重
自新冠疫情以來，日本已有62萬例感染，死亡人數還超過1萬多人。儘管東京近日感染病例有所下降，但是本週四新增591例感染病例，仍遠高於專家建議的100例的目標。專家說，受災最嚴重大阪市的醫療系統已承載沉重壓力，給予重症患者的床位已用完，並處於在一種非常危險的情況，最近有很多患者在等待治療時死於家中。
奧運即將到來 疫苗施打速度緩慢
日本近幾個月承受疫情的壓力，現在距離東京奧運不到八十天的時間，對於是否要能如期舉行也是未知數，絕大多數日本人反對在今年夏天舉行奧運。但就目前的疫苗接種情況，輝瑞疫苗是日本官方唯一批准使用，目前約有2%的人至少接種第一劑輝瑞疫苗，至於莫德納與AZ疫苗，目前尚未獲得日本政府核准，疫苗施打速度緩慢也成為舉行奧運的一大的困難。
參考資料：
NHK
Japan to extend Covid emergency in Tokyo as Olympics loom
Packed trains, drinking: Japanese impatient over virus steps
資料來源：健康醫療網 日本疫情延燒 緊急措施延長至31日
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊