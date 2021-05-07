張立昂捲多劈醜聞　師妹項婕如「沒力氣關心」

▲姜典（左）、項婕如譜校園戀。（圖／LINE TV）
▲姜典（左）、項婕如譜校園戀。（圖／LINE TV）

記者羅凌筠/台北報導

2021-05-07 22:00:00

項婕如、姜典今（7）日出席《愛的奧特萊斯》試片會，項婕如劇中是大學校花兼零缺點女神，她說因為個性比較內向害羞，在學校也比較低調，學生時期並非校花，「所以一直很想演校花」。不過近日她的師兄張立昂卻因沾染女大生惹得一身腥，被爆劈腿廣告女星、不愛戴套傳染性病，對此，項婕如澄清彼此沒有私交，她比較關心焦頭爛額的經紀人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲姜典（左）認項婕如接近理想型。（圖／LINE
▲姜典（左）認項婕如接近他的理想型。（圖／LINE TV）
項婕如和張立昂合作過《網紅的瘋狂世界》、《有五個姊姊的我就註定要單身了啊！》，師兄妹之間算熟嗎？項婕如說：「算熟嗎？好難喔，因為沒什麼私交，工作遇到還是會打招呼，這次我只有看到標題，因為我都在工作，跑通告沒有時間，但我都關心我經紀人，因為他帶我通告都看一看，就跑出去講電話。」她也表示最近投入在新電影的角色裡，「生活的事情比較沒那麼多力氣去關心」。

談到在校園被追求的經驗，項婕如透露以前曾有男生向她告白，在學校空地用酒精膏寫她的全名，「我看著他燃燒我的名字，當下反應傻眼貓咪，也忘了他說了什麼，只記得說『那我要回家了』。」劇中她以校園女神之姿，在一場大學舞會中身穿可愛女僕裝登場，笑說自己終於有機會穿女僕裝，「我好像滿適合角色扮演，但之前一直沒機會穿。」

▲項婕如女僕扮相超萌。（圖／LINE
▲項婕如女僕扮相超萌。（圖／LINE TV）
20歲姜典現在是北藝大電影系大二生，首次擔綱戲劇男主角「左又禾」，他透露第一次看到項婕如的試鏡影片，忍不住在心裡偷笑，「當時覺得Wow很漂亮」，不過後來發現項婕如會惡作劇，像是突然戳臉頰，讓他不知道該如何反應，有些小鹿亂撞。項婕如則說第一次和比自己小的人演對手戲，開玩笑說：「終於換我撩別人了。」姜典坦言現實生活中容易被可愛的女生吸引，項婕如追問：「劇中的傅靖雪和現實的項婕如比較喜歡誰？」姜典笑回：「項婕如比較接近喜歡的理想型。」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

打疫苗請疫苗假不支薪，若您打算接種新冠疫苗，您會請疫苗假嗎？

繼續作答
羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

繼續作答
您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

繼續作答

PK擂台

政府祭3大圓夢安心生養政策搶救少子化，你會因此考慮生小孩嗎？

會考慮
還是不想
9.3%90.7%
2021-05-07-2021-05-10

您認為是否應該要公布防疫旅館名單？

是，要公佈
否，不用公布
92.96%7.04%
2021-05-05-2021-05-08

華航機師染疫延伸諾富特飯店，居家隔離人數創新高！此事件會讓你增加意願去打疫苗嗎？

不會
20%80%
2021-05-04-2021-05-07

諾富特飯店群聚感染人數攀升，您覺得是因為政府在華航機師確診後沒做好後續匡列、追蹤等防疫措施嗎？

不是
74.02%25.98%
2021-05-04-2021-05-07
即時
推薦閱讀