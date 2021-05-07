張立昂捲多劈醜聞　師妹項婕如「沒力氣關心」

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項婕如和張立昂合作過《網紅的瘋狂世界》、《有五個姊姊的我就註定要單身了啊！》，師兄妹之間算熟嗎？項婕如說：「算熟嗎？好難喔，因為沒什麼私交，工作遇到還是會打招呼，這次我只有看到標題，因為我都在工作，跑通告沒有時間，但我都關心我經紀人，因為他帶我通告都看一看，就跑出去講電話。」她也表示最近投入在新電影的角色裡，「生活的事情比較沒那麼多力氣去關心」。
談到在校園被追求的經驗，項婕如透露以前曾有男生向她告白，在學校空地用酒精膏寫她的全名，「我看著他燃燒我的名字，當下反應傻眼貓咪，也忘了他說了什麼，只記得說『那我要回家了』。」劇中她以校園女神之姿，在一場大學舞會中身穿可愛女僕裝登場，笑說自己終於有機會穿女僕裝，「我好像滿適合角色扮演，但之前一直沒機會穿。」
20歲姜典現在是北藝大電影系大二生，首次擔綱戲劇男主角「左又禾」，他透露第一次看到項婕如的試鏡影片，忍不住在心裡偷笑，「當時覺得Wow很漂亮」，不過後來發現項婕如會惡作劇，像是突然戳臉頰，讓他不知道該如何反應，有些小鹿亂撞。項婕如則說第一次和比自己小的人演對手戲，開玩笑說：「終於換我撩別人了。」姜典坦言現實生活中容易被可愛的女生吸引，項婕如追問：「劇中的傅靖雪和現實的項婕如比較喜歡誰？」姜典笑回：「項婕如比較接近喜歡的理想型。」