P聯盟／頭號種子優勢變劣勢？許總坦言久未出賽有影響

▲P. LEAGUE+總冠軍賽G1，富邦勇士張宗憲。（圖／P. LEAGUE+提供）
▲P. LEAGUE+總冠軍賽G1，富邦總教練許晉哲坦言久未出賽，球員狀態影響，球員張宗憲只打37分鐘就出現疲勞狀況。（圖／P. LEAGUE+提供）

記者鍾東穎/台北報導

2021-05-07 22:49:24

P. LEAGUE+總冠軍賽G1，頭號種子富邦勇士等待27天出戰台新夢想家，總教練許晉哲坦言，有影響，儘管三分球誤判成為氣勢轉折點，但也不能當作輸球裡由，防守端沒做好，讓對手洋將希克斯轟下42分也是一大缺失。

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許晉哲說，「114分的失分要贏球，尤其總冠軍賽是比較不可能的事，比較可惜是在希克斯這個點，讓他拿到42分17籃板，我們的確在防守端沒做好準備，這是他們做得比我們好的。」

「那個超過時間的三分球，真的是一個氣勢的轉折點，讓我們有點不知所措。」但許晉哲也說了，「也不能以那個球作為輸球的理由，我們的確在攻守上，進攻維持高得分，但防守端在跟對方的身體碰撞很明顯沒有準備的比對方好。」

等待將近1個月出賽，許晉哲坦言有影響，「從(張)宗憲的身體狀況可以看的出來，應該是有影響，他平常可以吃的時間超過40分鐘，今天其實37分鐘看的出來有點疲勞了。」

許晉哲表示，球員對比賽的感覺，攻守速度上，尤其夢想家是非常會打快攻的球隊，兩個洋將活動性非常好，富邦在進入比賽節奏沒那麼快，加上身體對抗會讓體能會快速下滑，的確在這場球得到教訓，盼明天修正，後天做出回應。

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