日本全境單日增148死創新高　50死集中大阪

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不過，三度上路的「緊急事態宣言」實施近兩週成效不彰，無法確實減少新增確診病例，讓日本政府昨天決定，不僅將原訂5月11日解禁日延長到5月31日，也從5月12日起將範圍擴大到愛知縣與福岡縣。
日本放送協會（NHK）自行統計，日本全境7日共新增6057例確診病例，繼今年1月16日第3波疫情高峰後，再度出現單日逾6000例；7日單日新增148例死亡病例，更創疫情爆發以來新高紀錄。
全境148例死亡病例中，50例就集中在疫情嚴峻的大阪府；NHK報導指出，目前大阪府重症患者數多達412人，已大幅超越重症專用病床365床，正面臨醫療崩潰危機。
關西地方2府4縣7日共新增1810例確診病例，大阪府1005例占逾半居冠，兵庫縣以493例居次。
再看死亡病例部分，大阪府7日新增50例、兵庫縣新增39例、奈良縣新增4例、滋賀縣新增3例，總計96例，4地一天死亡人數就占日本全境約2/3之多。
由於醫療能量吃緊及病床不足，大阪府還發生高齡者設施內的入住高齡者群聚感染，造成多人死亡的不幸事件。
位於大阪府門真市的高齡者設施，從4月11日兩名入住高齡者發燒開始，到5月7日為止，43名入住高齡者有高達40人染疫，加上21名職員感染，設施內總計61人染疫。
在死亡病例部分，染疫的40名入住高齡者，有13人不幸病歿；這13人有5人生前曾住院治療，另外8人因為找不到收治醫療機構，只能待在設施內療養，等到病況急轉直下時，多數在送往醫院途中病故。
這40名染疫高齡者雖然都有向大阪府提出住院申請，但最後僅有10人得以住院。
看到大阪府單日新增50例死亡病例創新高，不少日本網友在社群網站表示憂慮，紛紛寫下「真恐怖」、「也太嚴重」、「大阪沒問題嗎」等留言。
也有網友質疑，「很清楚可以看出醫療體系無法發揮正常功能」、「為什麼大家不自我克制」、「不能在疫情擴大的地區集中施打疫苗嗎」？
日本境內包括邊境檢疫及鑽石公主號郵輪，至今累計病例數62萬8749例；至今累計死亡病例1萬773例。
從疫情爆發以來至今累計病例數來看，日本47個都道府縣中，疫情最嚴重的前5個地方，分別是東京都14萬4441例、大阪府8萬7650例、神奈川縣5萬5097例、埼玉縣3萬9289例，及愛知縣3萬5704例。
疫情最輕微的前5個地方，分別是島根縣368例、鳥取縣390例、秋田縣558例、福井縣934例，及岩手縣1059例。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1100508