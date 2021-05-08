捲入比爾蓋茲離婚風波 華裔女翻譯再發聲明控網路暴力
微軟創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)和結縭的27年的妻子梅琳達(Melinda Gates)近日宣布離婚，原因眾說紛紜，也掀起中年族群離婚潮的討論。而先前一度被懷疑介入比爾蓋茲婚姻的華裔女翻譯王喆(Zhe "Shelly" Wang)，也因不堪受擾而在5日發表聲明，要網友們不要浪費時間揣測毫無根據的傳聞。王喆7日又在微博上po出新文章，指控網絡暴力踐踏別人的尊嚴，甚至不排除蒐集證據提告，看來無意就此息事寧人。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-05-08 14:54:03
王喆7日在微博打下：「網路暴力是對人尊嚴的踐踏，請別再用消遣別人的方式掩飾自己內心的自卑了，瓜田裡的一粒塵壓在個人身上也許就是一座山。最後，萬物皆有裂痕，那是光進來的地方。用對生活的愛點亮自己的明燈。風雨過後，希望能繼續讀書，繼續微笑，繼續做陽光下的孩子。」
在王喆公布的律師聲明中，則提到部分網路用戶在平台上捏造、散布有關王喆涉及蓋茲離婚的不實言論，還點名部分自媒體及主流媒體，在沒有經過證實的狀況下，就進行了轉發的動作，助長謠言擴散。
聲明內容也表示，委託人(王喆)已做證據保全公證，對相關用戶保留追究法律責任的權利，要求相關用戶立即刪文，強調「網路世界不等於法外之地」，律師將繼續關注網路輿情，若仍有用戶怠於刪除相關內容，將代表王喆追究各侵權方的法律責任。