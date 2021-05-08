巷仔內／殲滅不了敵軍就獨漏？北市府單車記者會卡一卡通

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知情人士推測，台北市府內「揣摩上意」的人不少，加上兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲與民進黨關係現在相當微妙，李懷仁先前在行政院長蘇貞昌團隊擔任行政院顧問，又是蘇團隊政策幕僚，僅管已經離開台北政壇到高雄赴任，但避免議題失焦，加上一卡通與悠遊卡南北兩大票券公司一直有互相競逐心理，才有這樁寄了邀請函又不要李懷仁出席的「離奇」事件。
有趣的是，高雄YouBike公共自行車系統去年7月已經全面升級到YouBike2.0，營運至今已建置849處租賃站、8300輛自行車，站數全國第一。高雄市交通局統計，短短半年多累計超過492萬使用人次，預計6月可望達1千萬人次，未來則持續加密設站進度。
而台北市YouBike2.0之前只有試營運站點，今日才正式全面啟用，除台大及公館地區103站以外，今日新啟用160站，與高雄已經建置849處租賃站仍有不少數字上的落差，不免讓人聯想，是否擔心柯文哲被拿來與高雄市長陳其邁比較，才婉拒一卡通李懷仁出席？
知情人士提到，悠遊卡公司一直以來將一卡通視為最大對手，儘管發卡量上悠遊卡仍佔上風，但在電子支付系統這塊，一卡通2018年與擁有1800萬使用戶的LINE Pay合作，推出LINE Pay Money。執照是一卡通，電子支付服務一卡通做，LINE Pay負責APP前台跟信用卡行動支付，兩者合作推出的LINE Pay Money到今年三月統計以341.4萬戶位居亞軍，僅次於街口支付的432萬用戶。
根據金管會資料，一卡通（LINE Pay Money）提報給金管會，單單今年3月的當月代理收付實質交易金額高達21億元台幣，而且這僅僅是銀行帳戶儲值到電子支付的虛擬帳號所做的一般交易，不含信用卡行動支付數字。
反觀，同樣也在力拚電子支付市占率的悠遊付，金管會資料顯示，三月代理收付一般交易金額2.6億元台幣，使用人數96.7萬人，至今難以突破百萬用戶大關。今年一月底柯文哲曾發下豪語，揚言悠遊付會在6個月內殲滅敵軍一卡通，更要讓悠遊卡公司獲利翻倍，至今悠遊付仍在「大撒幣」，殲滅敵軍的豪語言猶在耳，如今成了柯文哲的政策誤判。
交通票證龍頭、高發行量的悠遊卡推出的悠遊付，為何會被一卡通海放？知情人士分析，前董事長林向愷讓悠遊付錯失電子支付核准上線先機，失去搶攻電子支付市占率的最佳時機。加上悠遊付上線後，系統相互支援與穩定度尚未完善，讓這個交通票證龍頭在電子支付系統上，最後難以殲滅敵軍，反遭對手海放。而這起「約了你又不讓你來」的台北YouBike2.0記者會插曲，檯面下更暗藏南北兩大票證公司的競逐心理。