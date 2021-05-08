防疫寫佳績　林世嘉：挺台入WHA力道有望創新高

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣醫界聯盟執行長林世嘉今天下午接受媒體電話聯訪時表示，今年國際間對台灣的支持力道和以往真的很不一樣，她在拜會德國相關代表時，對方直言「我們一定支持」；美國不僅各部會動起來，甚至主動幫台灣「拉票」，相信今年國際間對台灣的支持可望來到歷史新高。
林世嘉指出，以往台灣向世界衛生組織（WHO）爭取參與WHA大會，經常只得到一句依照聯合國大會2758號決議文辦理，以一中原則搪塞台灣，但今年卻回應須透過所有會員國「簡單多數決」來決定，是最明顯的轉變，等同替台灣指了一條可能成功的路，在全球疫情嚴峻的情況下，WHO「終於講出該講的話」。
林世嘉說，「簡單多數決」只要支持者多餘反對者即可，其他多數即便棄權也不影響最後結果，因此激勵台灣努力爭取更多國家支持；另外，WHO秘書長譚德塞主動發出邀請函，也是台灣參與WHA大會的方式之一。
今年因應疫情，為期9天的WHA大會採取線上會議方式舉行，林世嘉說，依照會議規定，台灣最晚須在歐洲時間5月10日下班前收到邀請函並完成報到，才能如期參與會議。
林世嘉認為，WHO秘書長譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）袒護中國，各國都看在眼裡，WHO歷經這次疫情已逐漸失去威信，正因如此，台灣在防疫上的努力與傑出表現，可望成為參與WHO、WHA的重要助力。（編輯：陳政偉）1100508