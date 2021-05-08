防疫寫佳績　林世嘉：挺台入WHA力道有望創新高

▲美國國務院7日以布林肯的名義發布聲明，支持恢復台灣在WHA的適當地位，聲稱沒有任何一方應該被排除。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國國務院7日以布林肯的名義發布聲明，支持恢復台灣在WHA的適當地位。台灣醫界聯盟執行長林世嘉也表示，挺台入WHA力道有望創新高。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-05-08 23:38:28

（中央社記者張茗喧台北8日電）世衛大會（WHA）召開在即，許多國家力挺台灣與會。台灣醫界聯盟執行長林世嘉表示，台灣防疫佳績將成為參與WHA重要助力，據她觀察，今年國際支持可望來到歷史新高。

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在中國打壓下，台灣2017年起連4年未獲邀與會，去年因全球爆發武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，台灣防疫成果全球有目共睹，許多國家紛紛力挺台灣參與世界衛生大會（WHA）。

台灣醫界聯盟執行長林世嘉今天下午接受媒體電話聯訪時表示，今年國際間對台灣的支持力道和以往真的很不一樣，她在拜會德國相關代表時，對方直言「我們一定支持」；美國不僅各部會動起來，甚至主動幫台灣「拉票」，相信今年國際間對台灣的支持可望來到歷史新高。

林世嘉指出，以往台灣向世界衛生組織（WHO）爭取參與WHA大會，經常只得到一句依照聯合國大會2758號決議文辦理，以一中原則搪塞台灣，但今年卻回應須透過所有會員國「簡單多數決」來決定，是最明顯的轉變，等同替台灣指了一條可能成功的路，在全球疫情嚴峻的情況下，WHO「終於講出該講的話」。

林世嘉說，「簡單多數決」只要支持者多餘反對者即可，其他多數即便棄權也不影響最後結果，因此激勵台灣努力爭取更多國家支持；另外，WHO秘書長譚德塞主動發出邀請函，也是台灣參與WHA大會的方式之一。

今年因應疫情，為期9天的WHA大會採取線上會議方式舉行，林世嘉說，依照會議規定，台灣最晚須在歐洲時間5月10日下班前收到邀請函並完成報到，才能如期參與會議。

林世嘉認為，WHO秘書長譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）袒護中國，各國都看在眼裡，WHO歷經這次疫情已逐漸失去威信，正因如此，台灣在防疫上的努力與傑出表現，可望成為參與WHO、WHA的重要助力。（編輯：陳政偉）1100508

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