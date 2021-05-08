中職／張孝全為猿隊開球　自爆老爸是象迷

▲張孝全首度為職棒開球。（圖／吳政紘攝）
▲張孝全首度為職棒開球。（圖／吳政紘攝）

記者吳政紘/綜合報導

2021-05-08 19:07:54

樂天桃猿8日在桃園主場交手統一獅隊，賽前演員張孝全擔任開球嘉賓，張孝全表示，以前小時候曾經跟著爸爸到棒球場，看的球賽就是兄弟對戰其他球隊，因為老爸應該是蠻喜歡兄弟隊。

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應廠商邀請擔任開球嘉賓，張孝全表示，「覺得還可以更好，今天練投花了一點時間，結果投低了，第一次來到桃園球場，球場氣氛非常好，球場設備感覺也很棒。」

他賽前也跟球迷互動，玩九宮格投球，不過卻沒有「準頭」，他也跟廠商準備把這幾天收入，全數捐給勵馨基金會，也為母親節提前慶祝。

▲張孝全（中）首度為職棒開球。（圖／吳政紘攝）
▲張孝全（中）首度為職棒開球。（圖／吳政紘攝）
 

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