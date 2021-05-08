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此役嘉南鷹推出王牌邱安汝先發，面對主場的臺中企聯虎，她主投4局僅失1分，被打3安打，表現突出，拿下勝投。
打線上嘉南鷹2局上由葉貴萍獲失誤上壘，下一棒17歲小將陳喜晏敲出左外野全壘打，一棒打回2分，這也是她生涯首轟。
4局下雖然臺中企聯虎利用陳安心高飛犧牲打追回1分，不過5局上嘉南鷹「大砲」江慧娟敲出左外野安打再下一城，次局林志霙被頭部觸身球，滿壘狀況下，全壘打王李思詩敲出一壘強勁滾地球，一口氣送回2分，也順利幫球隊奠定勝基。
臺中企聯虎7局下利用李蘊希三壘安打打回分數，加上陳喜晏失誤，但投手陳靖瑜仍順利守住勝利。
新世紀黃蜂不敗神話5連勝 黃安妤完封台北臺產
2021企業女子壘球聯賽8日第二場賽事，由新世紀黃蜂出戰台北臺產，結果台北臺產遭到「小黃蜂」黃安妤完投完封，7局被打6安打，2保送，1三振，拿下勝投，終場新世紀黃蜂以8:0贏球。
即將滿19歲的小將黃安妤這場雖然只有1次三振，但她總是能化險為夷，尤其4局上吳亭葳、林沛昀連續安打，一度讓人緊張，不過她最後自己接下內野高彈跳球，順勢解圍。
新世紀黃蜂打線首局就有攻勢，沈筱琳獲得保送後從第四棒呂雪梅、陳詩婷、沈嘉玟、石婕珮開始連4支安打加上第9棒林宜穎清壘3壘安打，單局攻下6分大局奠定勝利。
新世紀黃蜂也在2局由林鳳珍高飛犧牲打追加分數，6局陳詩婷又敲出適時安打，讓台北臺產無法越雷池一步。
黃安妤94球完封，她賽後表示：「自己沒有想到會有這樣的表現，靠隊友幫忙才可以拿下勝投，自己感覺手感沒有很穩定，高中有投過完封，不過很少，感謝隊友火力跟守備支持。」
陳晏婷勝利打點 中斷嘉南鷹4連勝
2021企業女子壘球聯賽8日第三場事，由福添福嘉南鷹出戰新北凱撒勇士，新北凱撒推出義大利籍國手Lisa Banse（麗莎）先發，她這場主投3.1局無失分，跟翁子晴聯手完封嘉南鷹打線，也中斷對手4連勝。
新北凱撒看似有備而來，3局突破嘉南鷹先發投手杜雅婷封鎖，樂育軒敲出中外野安打後，姜婷恩犧牲觸擊護送隊友到得點圈，蘇奕璇敲出游擊防區內野滾地球，造成陳喜晏失誤。
陳家宜被故意保送後，滿壘狀況下，林晏婷敲出中外野安打，一棒打回2分，6局上一、三壘有人局面，孫渝評敲出高飛犧牲打，也順利幫助球隊擴大比分。
Lisa Banse 4局下被「大砲」江慧娟敲出穿越安打後，何欹璠也敲出中外野安打攻佔一、二壘，不過翁子晴順利讓葉貴萍擊出雙殺打，也順利解圍。
嘉南鷹5局由陳喜晏敲安企圖帶起攻勢，但她被觸殺在二壘前，之後隊友游佩昀、楊依婷雖然敲安，再度攻佔得點圈，但翁子晴分別讓張嘉芸、林志霙擊出飛球出局。
最終林晏婷拿下單場MVP，她說：「在（陳）家宜後面打棒次，多少有壓力，不過有好球就積極去進攻，不要放棄機會。」
新世紀黃蜂拿下5連勝，明天將於臺中萬壽棒球場持續舉行賽事，週日上午9時第一場由新世紀黃蜂出戰臺中企聯虎、第二場由台北臺產出戰新北凱撒，請球迷朋友踴躍到場，持續為女壘聯賽加油！