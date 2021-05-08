拒絕台積電錄取會被封鎖履歷？工程師抖出「內幕」：很硬
科技大廠台積電一直以來在科技業聲量非常高，因為其優渥的年終以及工作福利，經常成為求職版的熱議話題。日前就有網友詢問，「如果收到台積電的offer後拒絕」，會從此被封鎖履歷嗎？問題一出引發熱議，許多過來人紛紛現身說法。
編輯中心/綜合報導
2021-05-08 20:32:38
有位網友在PTT發文，指出許多求職者在求職時，應該都會有同時面試台積電以及其他公司，在各種職位間做比較的經驗。原PO透露有聽過一個都市傳說，那就是「如果收到台積offer，拒絕掉的話」，就會被「封鎖履歷，永世不得超生」，也就是說從此其他台積電主管都沒辦法再面試你。原PO請教大家，「有人遇過這都市傳說嗎？」
不過不少網友認為這說法不可信，「並沒有，我學長拒絕預聘南科設備的offer，還是有收到中科跟南科廠務的邀約」、「假的，我還是一直收到面試邀約」、「不會。收過南科gg沒去，後來新竹有面試邀約」、「應該沒鎖,曾遇過有人拒絕5次RD offer」。
但也有網友覺得，「建議不喜歡的職缺連面試都別去，免留下記錄」、「我面試過收到感謝函後就被鎖履歷直到現在」、「拒絕多次面試跟拒絕offer都會鎖一段時間的樣子」、「拒絕面試邀請確定沒差！曾收過感謝函感覺是有鎖一段時間」。
大家眾說紛紜，經驗各有不同。原PO也不禁直呼「回覆也是很兩極欸」，並且感慨台積電面試「好硬」。（編輯：倪浩軒）