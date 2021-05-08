竹縣議員郭遠彰質詢 建議擴建竹東鎮國中小

新竹縣議員郭遠彰在縣議會第19屆第5次定期會中，針對竹東鎮外五里人口持續增加，類似竹北市入學爆炸的情形可以預見，他質詢強調就近入學的重要性，建議縣府未雨綢繆擴建當地國中、國小。新竹縣長楊文科表示，竹東鎮近年來新建大樓倍增，尤其是鄰近科學園區、工研院的外五里更吸引很多年輕的科技新貴入住，為避免竹北的學區之亂在竹東上演，已責成教育處超前部署洽購校地並預先規劃。
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-05-08 22:00:56
新竹縣政府教育處長楊郡慈指出，二重國小旁還有0.68公頃學校用地，目前已依照土地徵收條例第11條規定，完成未徵收取得之學校用地市價查估作業，增建校舍的施工動線評估已完成。價購學校用地所需經費約2.2億多，將分三期價購徵收。
楊郡慈並說明，二重國中校地取得擬先以租用民地(學校用地)方式先行取得土地使用同意書後，在租用民地(學校用地)上增建校舍，俟「變更竹東鎮(工研院暨附近地區)特定區主要計畫(第二次通盤檢討)」整體開發經內政部通過後，取得未徵收學校用地。二重國中已邀請地主與縣府地政處、教育處召開「新竹縣立二重國中園區三期文中小校地租借會議」，討論租用民地之可行性及瞭解地主意願，教育處也會持續追蹤進度。
郭遠彰議員也關心位在竹東鎮的原住民族產業展銷中心「Wah ！幾散竹東」進度、竹東鎮路平專案執行情形、竹東國民運動中心興建的進度……，相關主管單位也一一給予回覆。