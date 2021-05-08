竹縣推幸福戶送資訊包 掃QR-code掌握多元資訊

新竹縣去年總人口數突破57萬人，人口總增加率成為本島第一，出生率全國第六，人口遷入率更是連兩年全國最高，新竹縣政府為此在日前舉行記者會，推出便民服務「幸福戶送」資訊包，只要一掃QR-code，便能迅速掌握政府各項資訊。縣長楊文科也與13鄉鎮戶政事務所主任親自用平板、手機示範掃描，要讓縣府資訊精準提供給民眾!





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新竹縣長楊文科指出，根據統計新竹縣近五年每年平均出生4743位寶寶，近五年每年平均遷入2萬4千多人，為讓剛移入、新手爸媽等族群，快速瞭解縣府相關福利措施及服務，由站在第一線提供民眾服務戶政事務所，宣導「幸福戶送」資訊包，民眾只要透過手機掃描，便知道政府教育、交通、社會福利、醫療等多面向資源，也讓新竹縣加速邁進文化、科技、智慧城!





新竹縣政府民政處長邱靖雅表示，本次資訊包QR-code開發及製作，經過縣內13所戶政事務所對民眾全面展開問卷調查，共完成1200份問卷，並由縣府百位同仁測試並回饋建議，針對最關注議題，廣邀各業務單位研商，以彙整出滿足眾人所需內容，未來也將規劃推出多種語言的語音版本，以嘉惠更多不同族群。





「這真是個十分貼心的服務!」，在湖口鄉戶政事務所工作的新手媽媽吳小姐表示，她清楚剛當上新手父母的想法，對各項資源十分陌生，「幸福戶送」QRcode十分方便，能知道政府各項資源，也節省下許多收集資訊時間。竹北市戶政事務所的羅小姐則說，戶政機關人員常碰到民眾來詢問，有關學區劃分、學校總量管制、老人福利等問題，現在民眾只要排隊時掃描QRcode，就可連結取得相關資訊。





「幸福戶送」QR-code資訊，也同步在新竹縣政府民政處官網上線，內容分為兩大部分，第一為：「助你好孕-出生登記資訊包」內容包含，育兒福利、新生兒營養補助、公所加碼生育補助、居家托育及托嬰資訊、幼兒園資訊、新生兒健保。





第二為：「戶你幸福-遷入登記資訊包」內容則包含學區劃分、醫療資訊、自用住宅、老人福利、公所加碼老人補助、大眾交通資訊、租屋及購屋補助。



